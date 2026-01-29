5 cortes de pelo coreanos ideales para rostro cuadrado
¡Luce una cara armoniosa! Descubre qué cortes de pelo coreanos favorecen notablemente al rostro cuadrado, estilos juveniles que te van a encantar
Los cortes de pelo coreanos en los últimos días han obtenido mayor relevancia, al ser estilos muy elegantes, que pueden adaptarse a cualquier evento importante. Sin embargo, para hacer la mejor elección al respecto, es importante que escojamos estilos que se adapten a la forma de nuestra casa.
Es así que te vamos a compartir algunos estilos que son ideales para el rostro cuadrado, con los que podrás crear una mayor armonía visual, opciones con las que podrás hacer el mejor cambio de look.
¿Qué tipo de corte le favorece al rostro cuadrado?
Debido a las características naturales del rostro cuadrado, es fundamental evitar peinados que ensanchen nuestras facciones o que marquen en exceso cierta línea, por lo que debemos buscar estilos que generen mayor fluidez. Considera seleccionar los siguientes cortes de pelo coreanos que son los ideales:
- Soft bob: Es un peinado corto que, por el tipo de mechones que hace, logra redondear, ideal para disimular los ángulos.
- Corte mariposa o el hush cut: Un corte coreano que se ha vuelto muy popular, logrando cortar con la rectitud del rostro.
- Capas cortinas: Con la cantidad de capas que se van a formar, vamos a lograr que haya mayor fluidez en la línea.
- Fleco de lado o melena de lado: Ambas opciones son ideales para romper con los ángulos naturales del rostro.
- Capas largas: Van a generar bastante fluidez, además de otorgar ese aspecto de mayor longitud del rostro.
¿Qué peinados deben evitar las caras cuadradas?
La realidad es que todo tipo de cortes de pelo coreanos le puede sentar bien al rostro cuadrado, pero al momento de escoger, es importante que evite ciertas características, ya que podría marcar en exceso ciertas líneas del rostro, haciéndolas más anchas visualmente.
Siempre que escojas un nuevo look, evita aquellos que sean rectos a nivel de la mandíbula; tampoco uses flecos muy gruesos o los peinados despuntados. Evítalos a toda costa para no acentuar ciertas partes. Mejor opta por las opciones ideales que ya te compartimos al inicio.
