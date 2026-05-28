Cuáles son las trenzas que mejor le van a un rostro cuadrado
Esta temporada de primavera-verano 2026, las trenzas son uno de los peinados que no pueden faltar en tu look, estos estilos quedan mejor a rostros cuadrados
Un rostro cuadrado, es caracterizado por una mandíbula fuerte, pómulos alineados y una frente amplia. Aunque pareciera que las trenzas no le favorecen, algunos estilos sí consiguen suavizar las líneas rectas y los ángulos marcados.
En realdad, las trenzas perfectas para este tipo de estructura ósea son aquellas que aportan líneas curvas, volumen en zonas estratégicas y texturas fluidas que rompen con la rigidez de las facciones.
Basándonos en reglas del visajismo y el estilismo profesional, hoy te decimos cuáles son los estilos que ayudarán a equilibrar y estilizar una cara cuadrada.
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Las mejores trenzas para un rostro cuadrado
- Trenza corona despejada o boho crown braid
Esta trenza rodea la cabeza como una diadema. Al colocar el volumen y la textura en la parte superior, alarga visualmente el rostro y redondea las esquinas de la frente. El secreto es dejar mechones sueltos a los lados.
- Trenza de lado o cascada
También llamada side braid, ayuda a dirigir todo el peso del peinado hacia un solo hombro, lo que de inmediato rompe con la simetría y la cuadratura de la cara. El trazo diagonal suaviza de forma automática la dureza de la mandíbula.
- Trenza de espiga relajada o fishtail braid
A diferencia de las trenzas de tres cabos tradicionales que pueden lucir muy rígidas, la trenza de espiga tiene un patrón intrincado y suave que aporta mucho movimiento y ligereza visual.
- Trenzas de boxeadora o dutch braids con mechones frontales
Aunque son trenzas muy pulidas, para un rostro cuadrado funcionan excelente si se aflojan un poco los eslabones para dar volumen y se liberan dos flequillos tipo cortina que enmarquen y oculten los ángulos de la mandíbula.
- Media cola con trenza romántica
Recoger solo la parte superior del cabello en una trenza suelta mantiene el volumen en la coronilla, estilizando la altura de la cabeza mientras el cabello suelto abajo suaviza los laterales del rostro. Los expertos en imagen coinciden en que es mejor evitar los peinados tirantes o relamidos.