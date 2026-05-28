Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años con sombras rojas

Al maquillar los ojos a partir de los 60 años, pensamos que solamente podemos usar tonos claros para poder lucir espectacular, pero no es así, ya que podemos usar todo tipo de colores, pero todo dependerá de la forma en que maquilles tu mirada.

Es así que en esta ocasión te vamos a explicar cómo embellecer tu mirada con sombras rojas, usando técnicas con las que evitemos tener una mirada cansada o irritada; toma nota de todos los tips.

¿Cómo usar las sombras rojas?

Es posible maquillar los ojos a partir de los 60 años, logrando un aspecto moderno y rebelde con facilidad, pero hay que tener cuidado para que esto no nos genere un aspecto cansado, por lo que Gemini recomienda hacer los siguientes pasos al aplicar sombras rojas:

Preparación: Recuerda que la preparación de la piel será fundamental para tener un buen acabado; aplica primer de ojos y el corrector.

Transición: Aplica un tono café o melocotón en la cuenca para dar un efecto de profundidad.

Base: En el tercio exterior del ojo aplica el rojo, pero evita que llegue al lagrimal. Difuminamos hacia arriba y afuera para levantar el párpado.

Iluminación: Bajo el arco de la ceja, colocamos un poco de vainilla o champán.

Delineado: Con un lápiz marrón aplicamos al ras de las pestañas superiores y difuminamos.

Toque final: Por último, aplicamos máscara de pestañas y maquillamos las cejas (no hay que marcar en exceso).

¿Qué sombras rojas usar a los 60 años?

A partir de los 60 años, tenemos piel madura, por lo que podemos optar por cosméticos mate ligero o con satinados sutiles, ya que usar variantes mate en extremo o con glitter en exceso nos puede perjudicar al resaltar las arrugas. Para que puedas escoger las mejores sombras rojas, se recomienda usar la siguiente guía para maquillar los ojos:

Subtonos cálidos: Rojos ladrillo, terracota o granate.

Subtono frío: Borgoña o vino.

Con todos los tips anteriores lograras tener una mirada llena de color, evitando que puedas obtener un aspecto contraproducente.