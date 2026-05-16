Cómo maquillar los ojos marrones

A la hora de maquillar los ojos, nos encontramos con diversas técnicas y colores para lucir. Es importante elegir con consciencia y tener muy en claro lo que buscamos como objetivo. Tu color de ojos puede ser determinante.

Melenie Carmona revela que toda la familia fue a terapia tras la ruptura de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Para maquillar los ojos marrones con éxito, la clave está en elegir sombras que generen contraste como los tonos morados, dorados, azules o tierras cálidos, los cuales potencian los destellos naturales del iris de forma inmediata. Al ser un color de ojos neutro y muy versátil, admite una enorme cantidad de combinaciones tanto para el día a día como para looks de noche.

¿Cómo se deben maquillar los ojos marrones?

Los mejores colores de sombras

Dorados y bronces: Resaltan los matices miel y aportan calidez a la mirada.

Morados y berenjena: El contraste cromático intensifica el marrón y aporta profundidad sin endurecer las facciones.

Azules intensos: Crean un efecto dramático y hacen que el iris se vea más brillante.

Verdes oliva y esmeralda: Ideales para sacar a la luz los subtonos verdosos ocultos en los ojos castaños.

Si quieres que tu cejas se vean definidas, simétricas y que luzcan naturales, haz esto.|(ESPECIAL/Canva)

Técnica paso a paso para un look natural y favorecedor

Preparar el párpado: Aplica una prebase o un corrector de alta cobertura para unificar el tono y fijar las sombras.

Tono de transición: Difumina una sombra marrón clara o polvos bronceadores en la cuenca del ojo con movimientos suaves hacia afuera.

Dar profundidad: Coloca una sombra café más oscura o un tono berenjena en la esquina exterior del párpado (la "V" externa) y difumina hacia el centro.

Punto de luz: Aplica una sombra satinada dorada, champaña o lila claro en el párpado móvil y en el lagrimal para abrir la mirada.

Delineado estratégico: Usa un lápiz de ojos marrón chocolate para un acabado suave, o uno tono burdeos/bordó para iluminar la parte interna del iris. Evita el negro intenso si buscas un efecto sutil de día.

Máscara de pestañas: Aplica rímel negro para máxima intensidad, o marrón si prefieres un efecto más integrado y limpio.

Siguiendo estos consejos es que podrás llevar a cabo un maquillaje espectacular y lucirás hermosa.