Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años con sombras oscuras

Hace un par de días hablamos sobre cómo maquillar los ojos, en especial a partir de los 60 años, etapa en la que la piel adquiere una textura diferente que debemos considerar. Sin embargo, entendemos que algunas de las usuarias desean usar sombras oscuras para embellecer su aspecto o para ciertos eventos.

Para que puedas usar esas tonalidades intensas sin lucir un aspecto cansado, te detallaremos unos consejos que debes usar para la aplicación de esos colores, recomendaciones que debes considerar.

¿Cómo maquillar los ojos a los 60 años?

Aunque a partir de los 60 años es posible maquillar los ojos con sombras oscuras, hay que tener mucho cuidado, ya que podemos excedernos y obtener un aspecto cansado. Para que eso no te pase y puedas usar los colores favoritos, se recomienda usar las siguientes opciones:

Prepara tu párpado: Aplica contorno de ojos y una prebase; evitarás que la piel se seque. Matifica la prebase con una sombra que sea de tu mismo tono de piel o con polvo traslúcido.

Profundidad: Evita usar negro; mejor selecciona el café oscuro, berenjena, carbón o gris. Si tiene el párpado caído, aplica por encima del pliegue natural. También aplica la sombra en las esquinas exteriores del ojo en forma de “V”; difuminamos hacia adentro y arriba.

Delineado: Cambia el delineador negro por un lápiz cremoso en café o gris. Haz una delgada línea y difumina con un pincel.

Pestañas: Rizamos y aplicamos máscara negra desde la raíz.

Cejas: Maquíllalas sin oscurecerlas, usa un tono que sea más claro que el de tu color natural.

¿Qué tipo de maquillaje no debo usar?

Como ya pudiste ver, es posible maquillar los ojos con sombras oscuras a partir de los 60 años, pero hay que tener cuidado, ya que fácilmente podemos obtener un acabado negativo. Por esas razones, se recomienda usar los siguientes puntos: