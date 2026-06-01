Cómo maquillar las pestañas y las ojeras para principiantes

Aunque a simple vista, maquillar las pestañas y las ojeras pueda parecer muy fácil, para quienes son principiantes puede resultar ser todo un reto, ya que al no tener mucho cuidado podemos dejar un acabado muy intenso, obteniendo un look cansado en nuestra mirada.

Para que eso ya no te ocurra, te detallaremos cómo puedes arreglar esas zonas, logrando un aspecto fresco y juvenil. No te pierdas todos los tips de belleza que te vamos a compartir.

¿Cómo tapar las ojeras fácil y rápido?

En las ojeras hay que tener cuidado, ya que, por la coloración que se genera, puede resultar complejo ocultarlas. Para ello, el Modo IA de Google recomienda usar los siguientes pasos para poder cubrirlas, en especial para los principiantes:

Hidrata la zona: Aplica crema para el contorno de ojos. Neutraliza: Si es muy oscura, aplica un tono salmón o naranja, distribuye el producto a toques con ayuda de tu dedo anular. Ilumina: Aplica un corrector que sea un tono más claro que tu piel, aplica un punto en el lagrimal y otro en la esquina exterior de tus ojos, y difumina con suaves toques. Sellado: Por último, con una brocha pequeña, aplicamos polvos traslúcidos para sellar todo el producto.

¿Cómo maquillar las pestañas?

Una vez que terminamos con las ojeras, podemos maquillar las pestañas para poder abrir la mirada al instante, realzando tu aspecto notablemente. Para ello, la inteligencia artificial recomienda usar los siguientes pasos para los principiantes: