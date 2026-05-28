Cómo peinar las pestañas con lifting

El lifting de pestaña es un tratamiento estético profesional que alarga, eleva y curva tus pestañas naturales desde la raíz utilizando productos químicos suaves. Ante esto es que la composición cambia por ende la forma de peinarlas.

Para peinar las pestañas con lifting de forma correcta debes cepillarlas desde la base hacia arriba realizando una pequeña rotación con un goupillon limpio. Este movimiento ayuda a que la curvatura se fije de forma impecable y evita que los cabellos naturales se enreden o crucen debido al roce diario con la almohada.

¿Cómo peinar las pestañas luego del lifting?

Técnica paso a paso para el día a día

Usa un cepillo limpio: Consigue un cepillo tipo goupillon (como el de la máscara de pestañas) completamente seco y sin restos de producto.

Humedecer previamente: Si tus pestañas están muy enredadas o resecas, puedes enjuagarlas suavemente con un poco de agua tibia para flexibilizar la fibra capilar antes de cepillar.

Movimiento en zig-zag: Coloca el cepillo justo en la raíz y haz un ligero movimiento de lado a lado (zig-zag) mientras subes hacia las puntas para desenredar desde el origen.

Logra una mirada impactante al enchinar las pestañas.|(ESPECIAL/CANVA)

Giro de fijación: Desliza el cepillo de forma ascendente girándolo suavemente sobre su propio eje hacia afuera para forzar a las pestañas a mantener su diseño elevado.

Hidratación diaria: Al finalizar el peinado, aplica un gel fijador nutritivo o queratina protectora (como el serum Melania Pro Lash) para devolverles elasticidad y brillo.

Cuidados cruciales según el tiempo del tratamiento

Durante las primeras 24 a 48 horas

Este lapso de tiempo es el más importante porque los compuestos químicos aún se están asentando en la estructura interna del pelo.

Evita mojar los ojos: No expongas la zona al agua, sudor extremo, lágrimas ni vapores de duchas o saunas.

Peina en seco constantemente: Lleva un cepillo contigo y acomoda tus pestañas cada pocas horas. Si te frotas el ojo por accidente, vuelve a peinarlas inmediatamente para que no se sequen en una mala posición.

pestañas

No utilices maquillaje: Evita por completo la aplicación de máscaras de pestañas tradicionales o a prueba de agua durante estos dos primeros días.

Cuidados posteriores (A partir del tercer día)

Duerme boca arriba: Evita aplastar los ojos contra la almohada para prevenir que las puntas amanezcan dobladas.

Evita productos oleosos: Usa desmaquillantes a base de agua o agua micelar; los aceites pesados debilitan el efecto del tratamiento de forma prematura.

No uses arqueadores mecánicos: El uso de rizadores manuales puede quebrar las pestañas que ya están procesadas químicamente.