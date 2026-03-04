Marzo también tiene una Luna Nueva: este es el mejor ritual para atraer abundancia

El inicio de mes trae consigo muchos pensamientos y posturas interesantes en el ámbito astronómico, pero aunque la atención se centró en la Luna de Sangre… a finales de mes habrá Luna Nueva y esto es lo que la gente dice que se puede hacer en cuanto a los asuntos energéticos. Así se propone este ritual para atraer abundancia con unos sencillos pasos y elementos.

¿Cómo se hace este ritual para atraer abundancia en la Luna Nueva?

Primero, alejado como tal de los temas de energías y esoterismo que rodean la opinión popular en espacios mediáticos, la astronomía trae consigo toda una fase lunar en marzo de 2026. Y específicamente, el jueves 19 de marzo llegará la Luna Nueva, la cual se alinea entre la Tierra y el Sol. En esa precisa etapa, el satélite no se observa por el brillo del Sol que la eclipsa.

Ingredientes

Un vaso de vidrio transparente

Agua purificada

Una hoja de papel pequeña

Una pluma

Una moneda

Una pizca de sal

Forma de hacer el ritual de Luna Nueva

La noche del 19 de marzo busca un espacio tranquilo donde puedas estar sin interrupciones

Llena el vaso de agua con una pizca de sal, lo cual simboliza la protección de energías negativas o bloqueos

En la hoja de papel escribe los deseos que tienes, pero házlo en el tiempo presente. Por ejemplo: “Mi carrera profesional está en lo más alto”... “Tengo dinero en mi cuenta bancaria”

La moneda la colocarás debajo del vaso en representación de la prosperidad material

Ahora, sostendrás el vaso con ambas manos, recordarás los logros de tu mes y tendrás en la mente y el corazón las sensaciones de cuándo los conseguiste

Terminado eso, dejarás el vaso junto a una ventana toda la noche

Ya en la mañana siguiente, tirarás el agua en una maceta o por un fregadero y la moneda la dejarás en tu cartera/monedero como símbolo de intención activa

¿Por qué se hace este ritual en la Luna Nueva?

Según las posturas creyentes y participantes de las energías y cómo el planeta o eventos astronómicos afectan en ello… este tipo de situaciones son especiales por la carga energética que se genera. Generalmente se asocia con rituales que llaman a los nuevos proyectos o procesos, atracción de buenas cosas, mentalizar el bienestar general y demás cuestiones. Por ello, se utiliza el entorno natural para absorber mental y hasta espiritualmente el ámbito de los reinicios o vinculaciones con la armonía.