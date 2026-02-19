5 mascarillas chinas para mantener tu piel hidratada y con efecto glowy; disimulan perfecto las líneas de expresión en mujeres de más de 40 años

El famoso cuidado de la piel en las mujeres asiáticas es uno de los más mencionados en todas partes ya que se caracteriza por ser casi perfecto y brindar una piel hermosa. Es por eso que en esta ocasión te brindamos 5 ideas de mascarillas basadas en ingredientes que las mujeres chinas utilizan para que puedas tener una piel hidratada, con efecto glowy y sobre todo hagas que las líneas de expresión se disimulen.

Mascarilla de arroz y miel: Uno de los ingredientes que muchas mascarillas chinas tienen son el arroz y la miel ya que ambos tienen un efecto grande de hidratación en la piel. El proceso consiste en poner a cocer arroz y una vez listo y mezclarlo con miel. Deja en el rostro por 20 minutos y después enjuaga con abundante agua. Puedes hacer esto 1 o 2 veces por semana.

Para hacer la mascarilla de arroz, solo necesitas agua y la semilla. |(ESPECIAL/CANVA)

Mascarilla de arroz y clara de huevo: Esta idea consiste en mezclar arroz previamente cocido y frió con una clara de huevo, este ultimo ingrediente ayuda a eliminar el exceso de grasa, combatir puntos negros y reafirmar la piel lo que permite que las líneas de expresión disminuyan. Aplica la mascarilla sobre el rostro limpio, deja actuar 15 minutos y retira con abundante agua.

|Foto de Sora Shimazaki en Pexels

Mascarilla de arroz con yogur natural: Esta idea consiste en mezclar arroz cocido con yogurt natural. El arroz ayuda a la hidratación y a combatir el envejecimiento prematuro mientras que el yogur suaviza arrugas y disminuye manchas. Realiza una pasta con estos ingredientes y aplícala sobre la cara por 20 minutos, después retira con agua tibia.

Mascarilla con yogur y aguacate: Esta idea consiste en mezclar yogur con aguacate, hacer una pasta y aplicar sobre el rostro limpio por al menos 15 minutos. El aguacate ayuda a hidratar de manera profunda además de que contiene vitamina E, C y combate el envejecimiento en la piel. Después de usarla con frecuencia notarás grandes cambios.

Aguacate|Archivo

Mascarilla con miel y avena: Esta idea consiste en mezclar dos cucharadas de avena molida con dos cucharadas de miel hasta crear una especie de pasta, la cual pondrás sobre el rostro limpio y dejarás actuar por 15 minutos. La avena tiene grandes propiedades al ponerse en la piel como limpiar y exfoliar a profundidad mientras que la miel hidrata y elimina la resequedad.