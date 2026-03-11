¿Qué es mejor: la brocha o la esponja para aplicar la base? Esto dice el gurú del maquillaje

Cuando se trata de maquillarse, las personas siempre van en busca de usar el material que les ayude a obtener un mejor acabado, en especial cuando se trata de aplicar la base. La disputa sobre la alternativa más preferida es entre la brocha y la esponja.

Es así que un gurú del maquillaje explica cuál es la opción correcta para usar, detallando las razones principales por las que debes aprovecharlo; su respuesta te va a sorprender notablemente.

¿Qué es lo mejor, la brocha o la esponja para la base?

Bart Reverte es un reconocido gurú del maquillaje en las redes sociales, quien con sus consejos ha logrado construir toda una comunidad que desea tener los mejores consejos al respecto.

En uno de sus videos habla sobre con qué es mejor aplicar la base, siendo un tema de mucho debate al respecto. Por un lado, explica que la esponja (que siempre debe estar húmeda) da un acabado más ligero, pero al mismo tiempo ayuda a generar una capa homogénea.

Por otro lado, la brocha tipo “kabuki” nos ayuda a obtener una máxima cobertura, logrando la cobertura de imperfecciones y aumentando su intensidad (en especial si es un producto muy ligero). Además, explica que las brochas planas nos pueden ayudar a tener una mínima o mayor cobertura; así lo explica el gurú del maquillaje.

En conclusión, todas son grandes alternativas para aplicar la base, pero todo va a depender del acabado que desees en tu piel, ya sea algo más ligero o un efecto más potente para poder cubrir imperfecciones y manchas fácilmente.

¿Qué es mejor para aplicar corrector?

Si pensabas que la respuesta iba a cambiar al hacer la misma pregunta en la aplicación de corrector, no es así; tanto la brocha como la esponja son grandes alternativas para usar, pero todo va a depender del resultado que queramos obtener en la piel.

Recuerda que para tener un mejor acabado, no debes arrastrar el producto, ya sea base o corrector; todo debe ser a toques. Al jalar el producto, nos arriesgamos a tener líneas del cosmético, dejando un efecto disparejo.