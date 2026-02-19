¿Qué va primero; las sombras o la base? Esto dice la IA

Cada persona ha creado su propia rutina de maquillaje, teniendo un orden específico en la colocación de los productos. Sin embargo, para quienes están empezando en ese mundo, surge la principal duda sobre qué va primero entre las sombras o la base.

Para poder aclarar mejor la pregunta, hemos consultado directamente con la IA para saber la mejor opción al respecto. Así que no te pierdas toda la información que te vamos a compartir.

¿Qué va primero, la base o las sombras?

Hay muchos videos donde se muestra que lo que va primero es la base, para después colocar las sombras mate o con glitter en el rostro, pero hay otras personas que lo hacen completamente al revés, generando muchas dudas al respecto.

Por eso consultamos con el Modo IA de Google, quien en cuestión de segundos nos proporcionó su opinión, detallando que es mejor empezar con el maquillaje de los ojos. Explicando que, al aplicar el polvo, puede caer en nuestros pómulos o nariz, haciendo que se ensucie nuestra cara, en especial si se trata de maquillajes con tonos muy oscuros, vibrantes o con glitter.

Sin embargo, detalla que es válido empezar con el rostro, en especial cuando se tratan de looks suaves, con maquillajes muy ligeros en los párpados, ya que la probabilidad de ensuciar nuestro rostro es menor. En sencillas palabras, la IA explica que ambas son buenas opciones, pero todo va a depender de lo que vayas a realizar en tu rostro.

¿Cómo hacer que la base se vea perfecta?

Recuerda que un paso importante para lucir una piel impecable es la hidratación. Ya sea que uses primer específico o que apliques crema hidratante, contorno de ojos, agua termal y bloqueador. De esta manera lograrás un acabado más profesional y listo.

Es fundamental que permitas que los productos se absorban correctamente. Entonces, puedes empezar a aplicar las sombras mientras los productos hidratantes se absorben, para después aplicar la base sin ningún inconveniente. Ahora que ya sabes cuál va primero, intenta con ambas opciones para que encuentres la que mejor se adapta a ti.