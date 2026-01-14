Así puedes agrandar los ojos chiquitos usando unos sencillos tips de maquillaje

En la actualidad, el maquillaje se ha vuelto todo un arte, ya que con ciertas tonalidades o estilos es posible agrandar los ojos chiquitos, permitiendo que se vean más redondos o amplios. Para lograr el efecto es necesario contar con sencillos tips de los expertos.

Para que lo puedas lograr, te detallaremos algunos consejos que debes considerar, los cuales te ayudarán a lucir una mirada de impacto y más visible. Así que toma nota de todos los consejos que te vamos a dar.

¿Cómo puedo hacer que mis ojos sean más grandes?

Por suerte, en la actualidad ya es posible hacer ciertos cambios para agrandar los ojos chiquitos, sencillos tips que te van a ayudar a lucir una mirada de impacto. Es así que la cuenta de TikTok glowholistic.col recomienda hacer lo siguiente con el maquillaje:

Preferentemente, no hay que darle tanto protagonismo a los labios, puesto que hace que los ojos se vean apagados.

Cuando son ojos pequeños pero redondos y juntos, se recomienda colocar el color en los extremos para alargarlos.

Tonos oscuros y muy cargados en las partes centrales o en todo el ojo pueden generar efecto de caída. Procura hacerlo a los laterales y con colores no tan pesados.

Si eres de ojos caídos, no uses el maquillaje en el extremo de los ojos.

¿Qué maquillaje agranda los ojos?

Considerando los puntos anteriores, debes considerar que el uso de colores oscuros o muy intensos puede generarnos una mirada caída o el párpado más cerrado. Ya sea que uses las tonalidades con sombras menos cargadas, u opta por el uso de nudes y rosados preferentemente. Además, aplica brillo en la parte central del párpado, lagrimal y debajo del arco.

Preferentemente, evita el uso de delineador negro en la línea de agua inferior, ya que eso generará un efecto más pequeño; mejor opta por usar color blanco o nude (similar a tu piel) para abrir la mirada. Siguiendo los sencillos tips , vas a agrandar los ojos chiquitos fácilmente.