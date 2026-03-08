Si tus ojos son pequeños, estos trucos pueden ayudar a agrandar la mirada

Algunas personas consideran que tener ojos pequeños es una desventaja. Sin embargo, sabiendo cómo aplicar las sombras y el delineador de forma correcta, la mirada puede verse más amplia y abierta.

Es por ello que hoy te presentamos los mejores trucos de para hacer lucir tus ojos mucho más grandes de lo que son de forma natural, así como los errores que debes evitar a toda costa para mantener la armonía en tu rostro y maquillaje.

Los trucos de maquillaje para agrandar ojos pequeños

Delineado en color crema

La línea de agua inferior deberá rellenarse con delineados en color blanco o crema para dar apertura a la mirada, olvidando por completo los lápices negros ya que cerrarán aún más tus ojos.

Punto de luz

En el lagrimal deberás agregar una sombra clara con brillo o un iluminador, lo que visualmente separará los ojos y hará ver tu mirada mucho más abierta.

Aplicar iluminador en el lagrimal ayuda a dar amplitud a la mirada|Pinterest

Rizado de pestañas

No olvides enchinar las pestañas hacia arriba, ya que esto ayudará a "abrir el abanico" de la mirada. Además, al colocar el rímel, puedes enfocarte en las que se encuentran en la parte exterior del ojo, para dar más profundidad.

Las sombras

Para alargar y levantar tus ojos pequeños es necesario que apliques la sombra en la cuenca y después difumines ligeramente hacia afuera y hacia arriba, con dirección a la sien, evitando cerrar el maquillaje hacia abajo o en donde termina el ojo.

Las sombras deben difuminarse hacia afuera y hacia la sien para ampliar la mirada|Pinterest

Cubre las ojeras

Deberás aplicar corrector en las ojeras, ya que las sombras oscuras debajo de tus ojos pueden hacer que se vean más oscuros y hundidos. Unificar el tono de la piel en esta parte del rostro dará un nuevo impacto a tu mirada.

No olvides las cejas

Las cejas bien definidas y enmarcadas pueden hacer lucir más grandes los ojos pequeños|Pinterest

Para completar el look, debes estilizar las cejas. Procura mantenerlas depiladas y con forma para que los ojos se vean más grandes. Un arco limpio y ligeramente elevado actuará como un marco que da sensación de amplitud en el párpado.