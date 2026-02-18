Esta es la mejor forma de medir y cortar las pestañas postizas

Hay personas que, para eventos importantes o especiales, optan por la aplicación de pestañas postizas, con la principal finalidad de obtener una mirada más impactante y llamativa, siendo el centro de atención dentro de su maquillaje.

Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe para los Rojos! Azules celebran y Benyamin lanza fuerte reclamo

Para quienes no son expertas en el tema, puede resultar complejo medir y cortar dicho elemento, ya que todas tienen un tamaño estándar, por lo que es necesario hacer el ajuste. Es así que te vamos a explicar cómo lograrlo en unos sencillos pasos, empleando la mejor forma.

¿Cómo se miden las pestañas postizas?

Como se mencionó al inicio, las pestañas postizas están realizadas con una medida estándar, con la finalidad de que puedan adaptarse a todos los ojos posibles, por lo que van a resultar más largas de lo que son.

Si no las cortamos, nos arriesgamos a que sean incómodas de usar o no se vean bien. Para medir y cortar correctamente la pestaña, te recomendamos optar por la mejor forma para hacerlo:

Toma tu pestaña. Coloca encima de tus pestañas. Recuerda que debes medirla desde el crecimiento de tus pestañas. Al observar que hay ciertas pestañas que sobrepasan tu ojo, eso es lo que deberás retirar. Con ayuda de unas tijeras pequeñas, retira el excedente de la parte exterior. Hazlo poco a poco. Nuevamente coloca la pestaña en tu ojo, verifica que la medida sea correcta. De ser necesario, retira un poco más o déjala así.

¿Cómo se ponen correctamente las pestañas postizas?

Una vez que ya entendimos la mejor forma de medir y cortar las pestañas postizas, podemos pasar al siguiente reto, que es pegarlas. No es difícil, es solamente cuestión de práctica; solamente realiza los siguientes pasos: