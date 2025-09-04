¿Ponerte pestañas postizas puede causarte daño en los ojos? Esto dicen los oftalmólogos

Las pestañas postizas son un elemento bastante usado en los rostros de las personas, por ello no se percibe ningún tipo de complicación, sin embargo los expertos lanzaron esta advertencia para todos aquellos que practican su uso. Esta información fue obtenida del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de España y es importante que se valore para evitar daños en los ojos, pues hay riesgos bastante altos.

En Al Extremo, te presentamos algunos datos curiosos de las pestañas [VIDEO] Las pestañas protegen al ojo y le permiten conservar la humectación. Las debemos cuidar porque las podemos perder por completo.

Te puede interesar - Esta es la forma para lograr que las pestañas crezcan naturalmente.

¿Por qué es peligroso usar pestañas postizas?

Como sucede con muchas de las prácticas de belleza a la que las personas se someten, un buen ejercicio de ello no trae consigo problema alguno. Sin embargo, la realidad es que sí existen un par de riesgos si la colocación de las pestañas se realiza de manera equivocada. Y es que eso puede provocar irritación y complicaciones más severas como pérdida de la vista.

Ante dicha situación, es normal que exista un riesgo con las pestañas, pues la colocación de las mismas manejan materiales como pegamento. Y por supuesto, la higiene debe ser un tema sumamente cuidado por las personas que la colocan.

¿Qué problemas podría generar el uso de pestañas postizas?

Ptosis palpebral - Esto se define como la caída del párpado y se puede provocar cuando las pestañas son muy largas o pesadas

Esto se define como la caída del párpado y se puede provocar cuando las Heridas en la córnea - Por el uso del pegamento se puede presentar sensibilidad a la luz, dolor, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa. Incluso esto puede derivar en infección o pérdida de la visión.

Por el uso del pegamento se puede presentar sensibilidad a la luz, dolor, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa. Incluso esto puede derivar en infección o pérdida de la visión. Conjuntivitis - Esto provoca que la membrana transparente entre el párpado y el globo ocular cambie de color a rojizo o rosa.

Esto provoca que la membrana transparente entre el párpado y el globo ocular cambie de color a rojizo o rosa. Reacciones alérgicas - Puede presentarse con picazón, hinchazón,

¿Cómo puede prevenirse alguna complicación con las pestañas postizas?

Estos son consejos que dan los oftalmólogos para prevenir situaciones desfavorables en la salud de los ojos.

A la primera molestia, quita las pestañas y acude con un profesional.

con un profesional. Si tienes enfermedades oculares, está prohibido usar pestañas postizas.

postizas. Asegúrate que la persona que te coloque las pestañas extreme precauciones en su higiene.

en su higiene. Elegir pestañas de buena calidad y tamaños recomendados por los expertos.

Seguir leyendo - ¿Qué elementos le impregna a tus pestañas el rímel?