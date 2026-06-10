¿Quién ganará el Reto por Equipos de MasterChef 24/7 HOY 10 de junio?

Las cosas en la cuarta semana de MasterChef 24/7 se están poniendo bastante intensas y es que en los primeros días hemos sido testigos de actos sin precedentes en este reality show que está conquistando la televisión mexicana.

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Durante el martes de Beneficio y Castigo no solo conocimos las recompensas a nuestros Cocineros, pues también pudimos ver quienes serán los tres Capitanes que lo darán todo este miércoles durante la Batalla por Equipos, uno de los retos más intensos que podría significar su salvación de MasterChef 24/7 esta semana, por lo que estos deberán elegir bien a sus compañeros.

¿Quiénes son los Capitanes de la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 de la cuarta semana?

Para sorpresa de propios y extraños, los Capitanes elegidos por los Chefs gracias a su desempeño, dedicación y creatividad fueron:



Lancer

Camila

Antrax



Estos tres Cocineros no habían ganado nunca este privilegio por lo que tendrán la tarea de elegir a los integrantes de su equipo con el fin de poder armar un buen conjunto, pues como hemos visto, más allá de las amistades, es muy importante que puedan congeniar dentro de la cocina.

¿Cuál es la ventaja de ganar la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7?

Es importante mencionar que el Capitán del equipo vencedor automáticamente subirá al Balcón de la Salvación y no solo eso, pues también tiene el poder de elegir a dos de los integrantes de su equipo para que suban y así aseguren su permanencia una semana más dentro de MasterChef 24/7.

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa en este reality de cocina, el cuál lo puedes ver de 8:30 a 10:30 pm a trasvés de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+.

