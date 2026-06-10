MasterChef 24/7: La receta de la “Maestra del fuego” Lili Cuéllar para preparar crepas suaves y ligeras

La Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, compartió una receta práctica, deliciosa y perfecta de crepas para quienes disfrutan de los sabores hechos en casa. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta propuesta es una muestra de que los mejores platillos nacen de la combinación entre técnica, creatividad y pasión por la cocina.

MasterChef 24/7: La receta de crepas de la Chef Lili Cuéllar

"Les comparto una de mis recetas favoritas para preparar crepas: fácil, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión", escribió la experta en pastelería en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte sus mejores consejos y preparaciones.

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Ingredientes:



140 g de harina

2 huevos

250 g de leche

30 g de mantequilla derretida

Pizca de sal

½ cdta de vainilla

½ cda de azúcar

Mantequilla extra para el sartén

La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026, agregó: "A lo largo de mi carrera he aprendido que las recetas más simples suelen convertirse en las más especiales, y estas crepas son prueba de ello. Quedan suaves, ligeras y listas para acompañarse con ingredientes dulces o salados".

Asimismo, la experta en pastelería invitó a sus miles de seguidores a contarle en los comentarios con qué rellenarían estas crepas. "Me encanta porque es una receta rendidora, versátil y de esas que siempre vale la pena tener guardada", comentó.

La forma ideal de cocinar una crepa como cocinero experto de MasterChef México 2026

Los profesionales de la gastronomía coinciden que la forma ideal de cocinar una crepa es lograr que quede delgada, flexible, ligeramente dorada y sin resecarse.

Para ello:



Calienta bien el sartén a fuego medio. Debe estar caliente, pero no humeando. Engrasa ligeramente con mantequilla. Retira el exceso con una servilleta para evitar que la crepa se fría. Vierte una pequeña cantidad de masa en el centro y gira el sartén rápidamente para distribuirla en una capa fina y uniforme. Cocina de 1 a 2 minutos por el primer lado, hasta que los bordes comiencen a despegarse y la superficie pierda el aspecto húmedo. Voltea con una espátula o con la mano y cocina entre 20 y 30 segundos más. El segundo lado requiere menos tiempo. Retira y mantén cubierta con un paño limpio o un plato para conservar la humedad mientras preparas las demás.

La “Maestra del fuego” de MasterChef México 2026 comparte sus mejores preparaciones.|Canva

Señales de una crepa perfecta:



Color dorado claro con algunas manchas ligeramente tostadas.

Textura suave y flexible.

Bordes tiernos, no crujientes.

Espesor muy fino y uniforme.

Un truco de los chefs es dejar reposar la masa entre 20 y 30 minutos antes de cocinarla. Esto permite que la harina se hidrate mejor y da como resultado crepas más suaves y fáciles de manejar.

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