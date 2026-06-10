Carmen asegura que NO IRÁ a las clases después de que le llamaran la atención, ¿asistirá a la gala de hoy 10 de junio en MasterChef 24/7?

La transmisión de la noche del 9 de junio 2026 de MasterChef 24/7 dejó sorprendidos a todos los participantes luego de que se revelara el nombre de quien cometió una falta sumamente grave contra uno de los Chefs, por lo que ahora se pone en duda su presencia en el foro este miércoles de Batallas por Equipo.

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Recientemente, Claudia Lizaldi dio a conocer que Carmen tuvo una actitud grosera cuando fue calificada por la máxima autoridad culinaria, Zahie Téllez, acciones que la producción no va a permitir que se presenten, por lo que se decidió abrir una votación para que el público pueda determinar si será castigada o no con hacerla acreedora de un Delantal Negro y llevarla directamente al Domingo de Eliminación.

¿Por qué fue castigada Carmen?

Los participantes que se encuentran en la universidad culinaria más importante del país no solo están en el reality para ganarse el anhelado trofeo y premio económico, sino también para aprender de los mejores Chefs y Maestros del Fuego para superar sus conocimientos en la cocina, por lo que es importante que cada crítica sea bien recibida para su beneficio.

Sin embargo, en esta ocasión Carmen aseguró que sus palabras no iban contra la Chef Téllez, sino que se trataba de un meme/ frase viral y que ya llevaba tiempo mencionandolo, ante su argumento, Lizaldi indicó que no eran válidas sus palabras y ahora su destino estará en manos de la audiencia, ante esta declaración Carmen se mostró sorprendida y en desacuerdo y aseguró que no se parará de su cama esta vez, esto como una forma de protesta por "lo injusta" que fue esa decisión.

¿Cómo ha sido la amenaza de Carmen por el castigo al que fue sometida?

Las declaraciones de Carmen y su castigo que la llevaría directamente a portar el Delantal Negro ha desatado una nueva controversia en MasterChef 24/7, luego de que la participante amenazara con dejar de participar en las actividades del reality culinanario si vuelve a sentirse afectada por lo que considera una injusticia o una situación sacada de contexto.

Una vez que concluyó la transmisión en vivo del programa, Carmen le expresó a algunos compañeros que se encontraba molesta por lo que no haría nada en el programa, incluso no se levantaría de la cama y aseguró que su decisión no es impulsiva y que incluso ya la había advertido con anterioridad.

“Yo desde ayer les dije… si me hacen la gatada, neta no me voy a parar de mi cama”, expresó durante una conversación dejando claro que está dispuesta a llevar su postura hasta las últimas consecuencias.

Carmen, también amenazó en no asistir a las clases, que no cocinaría y que nadie lograría convencerla de cambiar de opinión. “No me va a parar a las clases, no me va a parar a cocinar… y si no me cargan, no voy a salir de esta casa”, declaró. Incluso fue más allá al asegurar que no le importaría enfrentar las consecuencias frente a los chefs del reality: “Así venga el chef Edgar y me levante, a mí no me da vergüenza nada”.