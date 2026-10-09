Cuál es el mejor tipo de labial si tienes los labios finos y quieres ganar volumen

Si tienes los labios finos y quieres ganar volumen, el labial satinado o cremoso en tonos medios y luminosos es una de las mejores opciones. A diferencia de los acabados mate muy secos, estas texturas reflejan parte de la luz y crean una apariencia más jugosa, lo que ayuda a que los labios parezcan más llenos.

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Los tonos rosa cálido, nude melocotón, malva suave y coral pueden aportar dimensión sin endurecer el maquillaje. Pero el resultado también depende de cómo se aplique el producto. Un color favorecedor puede perder su efecto si se dibuja un contorno demasiado oscuro o se utiliza un tono muy profundo en toda la boca.

¿Qué acabado de labial aporta más volumen a los labios finos?

Los acabados satinados, cremosos y ligeramente brillantes suelen ser los más adecuados para crear una ilusión óptica de volumen. No aumentan físicamente el tamaño de los labios, pero reflejan la luz y hacen que la superficie parezca más redondeada.

La maquillista estadounidense Romy Soleimani, reconocida por su trabajo editorial con celebridades, es una referencia en maquillajes que realzan la textura natural de la piel y los labios. Para conseguir un efecto de mayor plenitud, conviene evitar que el producto marque las pequeñas líneas de resequedad.

Estas son algunas opciones que puedes considerar:



Labial satinado: ofrece color y un brillo discreto que aporta dimensión sin resultar excesivo.

ofrece color y un brillo discreto que aporta dimensión sin resultar excesivo. Labial cremoso: se desliza con facilidad y deja un acabado flexible, ideal para labios secos.

se desliza con facilidad y deja un acabado flexible, ideal para labios secos. Gloss transparente o con color: aplicado en el centro del labio inferior y superior, crea puntos de luz que pueden dar una sensación de mayor volumen.

aplicado en el centro del labio inferior y superior, crea puntos de luz que pueden dar una sensación de mayor volumen. Tonos nude cálidos y rosados: mantienen la armonía del rostro y permiten definir los labios sin generar un contraste demasiado marcado.

¿Cómo aplicar el labial para que los labios parezcan más voluminosos?

La técnica de aplicación puede marcar una diferencia importante. La maquillista británica Nina Park, conocida por sus maquillajes naturales en trabajos con actrices, es una referencia en el uso de acabados sutiles que resaltan los rasgos sin recargarlos. Para conseguir unos labios visualmente más llenos, puedes seguir sus recomendaciones:



Hidratar antes de maquillar: aplicar un bálsamo y retirar el exceso antes de utilizar el color. Perfilar con un tono similar al labial: seguir el contorno natural y, si se desea, sobrepasarlo mínimamente en el arco de Cupido y el centro del labio inferior. Aplicar el color desde el centro: distribuirlo hacia las comisuras para evitar acumulaciones. Añadir un punto de brillo: colocar un poco de gloss en el centro de ambos labios para reforzar el efecto óptico.

Conviene evitar los contornos muy oscuros con el interior demasiado claro, ya que pueden crear una separación artificial. La clave es conseguir una transición suave entre el perfilador y el labial.