Esta es la mejor técnica para sostener un pañuelo en tu cabello sin que se caiga

Usar un pañuelo en tu cabello es una gran técnica para poder estilizar tu melena, adquiriendo un estilo casual y fresco, sin la necesidad de jalar todo su pelo en una coleta o moño incómodo, pero es fundamental conocer la forma de sujetar la tela, ya que fácilmente puede empezar a resbalarse.

Para que eso ya no te ocurra, te detallaremos la mejor técnica para sostener el paliacate sin que se caiga, así que toma nota de todas las recomendaciones que te haremos.

¿Cómo se pone un pañuelo en el cabello?

Aunque usar un pañuelo en tu cabello es una gran opción, hay que tener cuidado, ya que debido a la tela fácilmente puede empezar a resbalar, siendo algo incómodo para las personas. Por suerte, ya existe la mejor técnica para que se pueda sostener sin que se caiga; realiza los siguientes pasos:

Dobla el pañuelo que vayas a usar por la mitad. Sujétalo en la parte de atrás con un nudo; inicialmente lo vas a colocar tomando tu rostro. Con ayuda de unos pasadores, lo vas a sujetar a tu melena. Al tener todo listo, solamente toma la tela que cubre tu rostro para pasarlo todo atrás; no es necesario que quites el nudo. Lograrás estilizar tu melena, evitando que se te pueda caer.

Otra alternativa que puedes emplear es hacerte una media coleta: sujetas todo ese mechón, amarras el paliacate, para después dejar esa coleta suelta. Es otra forma de sujetar tu pelo sin la necesidad de usar pasadores, ya que tu pelo se encargará de hacer todo el trabajo.

¿De qué otras formas puedo usar el pañuelo?

La realidad es que el pañuelo en tu cabello puede usarse de diversas formas, ya sea la técnica clásica anterior en la que cubre gran parte de tu cabello en la parte superior, hasta aplicarlo como una diadema al doblarlo para hacer una tira delgada.

También puedes usarlo para decorar una coleta, media coleta o un moño; es un gran elemento que se encargará de embellecer tu melena. Aplica la mejor técnica para sostener el paliacate sin que se caiga; te encantará usarlo en la semana.