4 peinados que podemos usar con un pañuelo en primavera

Con la primavera, se recomienda llevar peinados recogidos; esto nos permitirá poder soportar el clima, ya que vamos a retirar todo el pelo del cuello, dando esa sensación de frescura. Para no hacer la misma coleta aburrida, podemos optar por estilizarla con un pañuelo, logrando looks creativos y únicos.

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Para que aproveches la temporada, te vamos a explicar 4 opciones que puedes usar, ideales para usar en una tarde soleada; van a complementar tu outfit.

¿Cómo peinarme con pañuelos?

El pañuelo es un accesorio que no solamente se puede usar en el cuello; también se puede convertir en un excelente complemento para estilizar tu melena. En primavera, con el calor, opta por usar los siguientes peinados con el textil mencionado:

Para una coleta : Hazte una coleta baja o alta, sujétala con una liga y encima amarra una pañoleta; le dará un look juvenil y creativo.

: Hazte una coleta baja o alta, sujétala con una liga y encima amarra una pañoleta; le dará un look juvenil y creativo. Diadema : Ya sea que dobles todo el pañuelo para sujetarlo por arriba de la cabeza, ideal para poder llevar la melena suelta y el cuello despejado.

: Ya sea que dobles todo el para sujetarlo por arriba de la cabeza, ideal para poder llevar la melena suelta y el cuello despejado. Trenzado : Mientras te haces una trenza, vas a entrelazar la pañoleta.

: Mientras te haces una trenza, vas a entrelazar la pañoleta. Media coleta: Al tener tu media coleta sujeta con una cinta, vamos a añadir la pañoleta; te dará un aspecto muy coqueto.

¿Qué es mejor, llevar el pelo suelto o recogido?

Ambas opciones son buenas, pero con el tema del calor de la primavera, de preferencia hay que llevarlo recogido, ya que de esta forma evitamos que el pelo nos tape el cuello y la cara, y al mismo tiempo permitimos que el aire pueda fluir por toda esa zona.

Aun así, te recomendamos que no lleves peinados muy rígidos por mucho tiempo y todos los días, ya que esto puede ser causante de la alopecia por tracción. En ocasiones, deja descansar tu melena con el pelo suelto o con estilos más suaves; de esta manera evitaremos la caída de pelo en exceso por el uso de coletas muy duras.