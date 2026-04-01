Así puedes mejorar la distribución de muebles en tu dormitorio

Tal vez podamos tener un dormitorio pequeño, pero no siempre es así; en muchas ocasiones podría deberse a que no tenemos una correcta distribución de muebles, generando que haya espacio muerto que se está desperdiciando.

Para que eso no pase en tu recámara, te detallaremos algunas ideas que pueden mejorar esa situación, logrando aprovechar las dimensiones disponibles.

¿Cómo distribuir los muebles?

Si perciben que tu dormitorio es pequeño, puedes intentar con la distribución de muebles, ya que vas a lograr usar los espacios disponibles que aún tienes. Por lo que se recomienda intentar con las siguientes alternativas para mejorar las dimensiones:

La cama debe ser el punto focal debido a que es lo más grande; se recomienda colocarla contra la pared más larga o frente a la puerta, pero no vayas a bloquear la luz de la ventana. Deja un espacio de 60 centímetros para que haya paso libre.

debido a que es lo más grande; se recomienda colocarla contra la pared más larga o frente a la puerta, pero no vayas a bloquear la luz de la ventana. Deja un espacio de 60 centímetros para que haya paso libre. Prioriza la funcionalidad : Delimita espacio de descanso, almacenamiento y lectura, ya sea colocando muebles que sean destinados a eso.

: Delimita espacio de descanso, almacenamiento y lectura, ya sea colocando muebles que sean destinados a eso. Truco visual : Opta por muebles con patas, añade espejos frente a las ventanas y coloca estantes; esto te ayudará a tener más espacio visual.

: Opta por muebles con patas, añade espejos frente a las ventanas y coloca estantes; esto te ayudará a tener más espacio visual. Prueba de fuego: Abre las puertas que haya disponibles, incluso los cajones; debes poder hacerlo para saber que aprovechas el espacio sin entorpecer otros muebles.

¿Qué debo considerar antes de comprar muebles?

Aunque la distribución de muebles nos puede ayudar a aprovechar los espacios disponibles, es fundamental que consideremos los muebles que vamos a comprar y las dimensiones del dormitorio.

Así que evita comprar aquellos que sean muy grandes, en especial si planeas meter más mobiliario, ya que esto te disminuye los espacios disponibles. Siempre ten en mente los metros cuadrados que abarca, para a partir de ahí considerar qué comprar. De todos modos, puedes hacer un pequeño croquis, el cual te ayudará a identificar qué puedes meter y cómo lo vas a organizar. Toma en cuenta todas las recomendaciones para mejorar los resultados.