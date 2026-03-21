Con estos simples cambios podrás renovar tu dormitorio

Si estás en busca de un cambio en tu dormitorio, pero no quieres hacer grandes obras ni gastar mucho dinero, pues tenemos la solución ideal para ti. Con simples modificaciones como colores, iluminación o accesorios harán que todo se vea diferente.

Aquí te vamos a contar cinco cambios que son simples, accesibles y estratégicos, cualquier espacio puede transformarse en un refugio personal que invite al descanso y al disfrute.

¿Qué cambios se pueden hacer en el dormitorio?

Renueva la paleta de colores

En esta categoría incluimos no solo las paredes sino también que el cambio de color puede ser en almohadones y cortinas. Apuesta por tonos neutros o cálidos para renovar completamente. Se recomiendan colores como el beige, gris claro o verde salvia que transmiten calma y amplitud.

Actualiza la ropa de cama

El segundo cambio está destinado al juego de sábanas y un cubrecama de calidad para poder aportar frescura y sensación de lujo. Los diseñadores recomiendan combinar texturas como algodón, lino o terciopelo que brindan profundidad visual y tu cama será la protagonista.

La ropa de cama tiene un lugar interesante.|Canva

Juega con la iluminación

Si apuestas por una iluminación cálida y regulable vas a cambiar la percepción de tu habitación. Incorpora veladores con regulador ya que genera un ambiente acogedor. Una idea simple y moderna: colocar tiras LED detrás del respaldo de la cama para un efecto envolvente.

Añade espejos y accesorios

La utilización de los espejos es ideal para ampliar visualmente los espacios y multiplicar la luz natural. Combina con alfombras suaves, cuadros minimalistas o plantas pequeñas aportan personalidad sin saturar el espacio.

Los espejos aportan luminosidad.|Canva

Orden y funcionalidad

Es importante que tengas en cuenta que entre menos objetos tengan las mesas de noche y cómodas pues mayor será la sensación de calma. Puedes tener en cuenta cajas decorativas o canastos que permiten mantener el orden sin perder estilo, logrando un dormitorio más funcional y relajante.