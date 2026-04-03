Los mejores bikinis que favorecen siluetas curvy

Elegir bikinis que favorezcan nuestra silueta es algo fundamental, ya que no solo se trata de estética, sino también de proporción y comodidad. Hoy te decimos cuáles son los mejores modelos que favorecen a las siluetas curvy y cómo encontrar el traje de baño perfecto.

Es importante conocer que el corte correcto equilibrará visualmente nuestra silueta y resaltará nuestros mejores atributos, además de que nos brindará el soporte necesario para que nos podamos sentir seguras y libres.

Estos son los mejores bikinis para cuerpos curvy

Bikinis de tiro alto

Este es uno de los cortes preferidos para los cuerpos con curvas, ya que enmarcan muy bien la cintura y permiten crear el efecto visual de cuerpo de reloj de arena.

Además, las bragas que tienen pretina ancha dan muy buena sujeción y controlan la zona abdominal, aportando comodidad y seguridad.

Los bikinis de tiro alto ayudan a controlar el abdomen bajo en cuerpos curvy|Pinterest

Tops con escote halter o con aros

Pueden ser favorecedores para los cuerpos curvy que tienen mucho busto, ya que dan forma al pecho y también te hacen lucir elegante.

Por otra parte, los tops con aros y con tirantes anchos o ajustables te brindan un soporte similar al de un sujetador convencional, lo que evita que el peso del busto te cause molestias en el cuello.

Los bikinis con aros dan soporte a los cuerpos curvy con busto prominente|Pinterest

Un detalle clave es elegir los que tienen cintas cruzadas o refuerzos laterales para mantener todo en su lugar mientras nadas o caminas.

Diseños con fruncidos laterales o drapeados

Este tipo de diseños estratégicos son muy buenos para disimular las texturas de la piel o el volumen del abdomen, cuando no quieres resaltar esta parte de tu cuerpo.

Por otra parte, los modelos que tienen fruncidos en la cadera pueden ayudar a suavizar o a acentuar las curvas, dependiendo de su ubicación.

Los bikinis drapeados o con diseños fruncidos lucen bien en los cuerpos curvy|Pinterest

Los tonos lisos u oscuros tienden a estilizar, aunque no debes temer a los estampados, siempre y cuando sean de tamaños pequeños o medianos, ya que son más favorecedores para mantener la armonía visual.

