Qué traje de baño favorece al abdomen bajo

Usar el traje de baño adecuado según tu tipo de cuerpo no es únicamente seguir una tendencia, sino optar por una opción capaz de brindarle a tu cuerpo equilibrio visual y al mismo tiempo potenciar tu seguridad y mejorar tu actitud.

El abdomen bajo o pancita baja muchas veces se produce por una acumulación de tejido adiposo o distención abdominal ubicada justo debajo del ombligo, se trata de una zona muy frecuente para el almacenamiento de grasa.

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El traje de baño que favorece al abdomen bajo

Para favorecer la zona del abdomen bajo existen diferentes modelos de trajes de baño, dependiendo del estilo de la persona. La mayoría tienen características que permiten recoger, comprimir y disimular el vientre de forma estratégica.

Bikinis de talle alto

Son aquellas piezas en las que las braguitas llegan por encima del ombligo y resultan ideales porque contienen el vientre bajo y lo comprimen ligeramente.

Además, suelen ayudar a dar una apariencia de reloj de arena porque marcan muy bien la zona más estrecha del tronco, para simular la cintura, y también alargan las piernas.

Los bikinis de talle alto ayudan a disimular el abdomen bajo|Pinterest

Trajes de baño enteros con fruncidos

Los enterizos que tienen pliegues horizontales o con cruzados en la zona abdominal consiguen un efecto óptico perfecto para disimular el volumen de la zona del vientre bajo. Existen modelos en diferentes colores y con múltiples diseños y estilos.

Colores y estampados

Los colores y estampados también juegan un papel importante al momento de disimular el abdomen bajo. Es preferible optar por tonos oscuros, como el negro, el azul petróleo, verdes musgo, entre otras tonalidades.

Los enterizos con fruncidos y en colores oscuros pueden disimular el abdomen bajo|Pinterest

Además, se recomiendan los colores lisos o estampados que sean pequeños, pues los grandes pueden añadir más volumen visual, cosa que queremos evitar.

Enfócate en la parte superior

Los trajes de baño con adornos en la parte superior ayudan a disimular el vientre bajo|Pinterest

Si decides optar por trajes de baño de dos piezas, puedes elegir escotes llamativos, volantes o estampados grandes en la parte superior, lo que sea que desvíe la atención de la zona que quieres disimular, esto te dará más seguridad y confianza.