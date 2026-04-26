Supernova Génesis 2026: El Abraham y Nando acumulan 7 millones de previsualizaciones en su careo, ¿quiénes son estos influencers?

En enero de este año Supernova Génesis 2026 presentó a los influencers El Abraham y Nando, mismos que se enfrentarán en el ring este próximo domingo, el video del careo acumula más de 7 millones de visualizaciones en YouTube por lo que muchas personas del público están interesadas en esta pelea, es por eso que en esta ocasión te presentamos más sobre estos creadores de contenido.

¿Quién es El Abraham, el influencer que peleará en Supernova Génesis 2026?

Abraham Flores, mejor conocido como “El Abrahaham” es un reconocido creador de contenido que ha destacado en redes sociales gracias a sus gameplays de juegos como Roblox y Fortnite. A lo largo de su carrera como streamer ha formado una gran comunidad con fieles seguidores en plataformas como YouTube y Twitch. En su careo con su contrincante Nando, no pudo acudir de forma presencial. “Tienes un poquito de respeto de mi parte el querer subirte conmigo porque pues la diferencia de peso de estatura puede que al final de cuenta sea mucha desventaja para ti, mucha ventaja para mi”, fueron algunas de las palabras que el creador le compartió a su rival.

¿Quién es Nando, el influencer que peleará en Supernova Génesis 2026?

José Leonardo Broianigo Muñoz, mejor conocido como “Nando” es un influencer venezolano, miembro del grupo “Yolo Aventuras” un grupo de creadores de contenido que se dedican a hacer bromas, retos y contenido de entretenimiento, mismo que en su presentación de Supernova Génesis 2026 aseguró que él se siente mexicano ya que lleva tres años viviendo en el país. “Creo que mi mayor fortaleza es que lo voy a dar todo” fue parte de su discurso en su careo ya que su contrincante tiene un peso y estatura mayor.

¿Cuándo será Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento dará inicio a las 16: 00 horas (Hora Centro Ciudad de México) y podrás seguir la cobertura del evento a través del Sitio Web de Azteca UNO, en dónde se publicará un LiveBlog con todo lo que ocurra en el evento minuto a minuto, previo y durante los combates así como notas con información al momento por lo que es importante que estes atento al sitio así como a las redes sociales de Azteca UNO (X, Instagram, TikTok, Facebook).

¿Cuál es la cartelera oficial de Supernova Génesis 2026?

Hasta el momento, las peleas confirmadas son las siguientes, tomando en cuenta que la contrincante de Kim Shantal aún no está definida de manera oficial.