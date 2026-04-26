OFICIAL: Cartelera completa de peleas de Supernova Génesis 2026, tras la BAJA de Lupita Villalobos

Supernova Génesis 2026, uno de los eventos más esperados por los fans del boxeo y del entretenimiento está a punto de llevarse a cabo en unos días, es por esta razón que te presentamos la cartelera oficial hasta este momento.

¿Cuál es la cartelera oficial de Supernova Génesis 2026?

La cartelera de Supernova Génesis 2026 es uno de los eventos de entretenimiento que muchas personas esperan ver debido a que las personas que se enfrentarán en una pelea de boxeo son streamers, creadores de contenido y figuras públicas que han destacado en redes sociales creando grandes comunidades así como en el medio del espectáculo. Hasta el momento, la cartelera queda de la siguiente manera.

Alana Flores VS Flor Vigna

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

Milica VS Ari Geli

ElAbraham VS Nando

Lupita Villalobos, una de las celebridades que formaba parte del evento, tenía un combate programado contra Kim Shantal. Sin embargo, fue hospitalizada y debido a un diagnóstico médico de un hematoma subdural los doctores han establecido que no debe participar en dicho combate. De acuerdo con los reportes y la información emitida por parte de Supernova Génesis Lupita se encuentra estable y enfocada en su recuperación. En redes sociales su madre, Guadalupe Enriqueta Beltran Pelayo, ha compartido algunas fotos de su hija donde se le ve que puede caminar y soporta mejor la iluminación del lugar ya que incluso se le ve con lentes oscuros.

¿Cuándo será Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México a las 16: 00 hrs (Hora Centro de la CDMX). De igual forma puedes estar pendiente de las cuentas oficiales del evento en redes sociales para no perderte ningún detalle.

¿Quién podría suplir a Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026?

Hasta el momento se desconoce quién podría suplir a Lupita Villalobos y enfrentarse contra Kim Shantal en el ring de Supernova Génesis 2026. Sin embargo, en redes sociales Poncho de Nigris ha comentado que Karely Ruiz podría sumarse si alguien se lo comenta ya que haría lo posible para que eso suceda; o bien, de no ser ella, su esposa Marcela Mistral (Ganadora de Ring Royale 2026) podría subirse al ring ya que asegura que asegura que las personas quieren ver enfrentamientos entre ganadoras.