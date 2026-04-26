Horóscopo del domingo 26 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 26 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del domingo 26 de abril de 2026

Hoy, domingo 26 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a ir más profundo en tus decisiones y a no actuar desde la impulsividad. La Luna en Escorpio puede intensificar emociones, pero también darte claridad para transformar lo que necesitas.

: la jornada te invita a ir más profundo en tus decisiones y a no actuar desde la impulsividad. La Luna en Escorpio puede intensificar emociones, pero también darte claridad para transformar lo que necesitas. Tauro : el día pone el foco en tus relaciones y en la manera en que compartes con otros. La Luna en Escorpio puede generar momentos intensos que te ayuden a fortalecer la confianza.

: el día pone el foco en tus relaciones y en la manera en que compartes con otros. La Luna en Escorpio puede generar momentos intensos que te ayuden a fortalecer la confianza. Géminis : la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles te ayudará a sostener equilibrio y claridad.

: la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles te ayudará a sostener equilibrio y claridad. Cáncer : la jornada despierta sensibilidad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna en Escorpio potencia tu intuición y puede acercarte a vínculos más profundos.

: la jornada despierta sensibilidad y ganas de conectar con lo que te hace bien. La Luna en Escorpio potencia tu intuición y puede acercarte a vínculos más profundos. Leo : el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. una pausa a tiempo puede ayudarte a recuperar estabilidad.

: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. una pausa a tiempo puede ayudarte a recuperar estabilidad. Virgo: la energía disponible favorece el intercambio de ideas y conversaciones importantes. La Luna en Escorpio impulsa diálogos profundos que pueden generar cambios positivos.

la energía disponible favorece el intercambio de ideas y conversaciones importantes. La Luna en Escorpio impulsa diálogos profundos que pueden generar cambios positivos. Libra : la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar tensiones.

: la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar tensiones. Escorpio: la Luna en tu signo potencia tu intensidad y tu capacidad de transformación. Podrías sentir mayor claridad para tomar decisiones que impacten en tus vínculos y en lo que deseas construir.

la Luna en tu signo potencia tu intensidad y tu capacidad de transformación. Podrías sentir mayor claridad para tomar decisiones que impacten en tus vínculos y en lo que deseas construir. Sagitario : el día sugiere bajar el ritmo y observar lo que ocurre en tu interior. La Luna en Escorpio puede movilizar emociones que te ayuden a cerrar etapas.

: el día sugiere bajar el ritmo y observar lo que ocurre en tu interior. La Luna en Escorpio puede movilizar emociones que te ayuden a cerrar etapas. Capricornio : la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Escorpio impulsa conexiones más profundas que pueden beneficiarte.

: la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Escorpio impulsa conexiones más profundas que pueden beneficiarte. Acuario : la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. Una actitud firme puede ayudarte a sostener equilibrio y avanzar con claridad.

: la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. Una actitud firme puede ayudarte a sostener equilibrio y avanzar con claridad. Piscis: el día despierta tu intuición y tu deseo de expandirte hacia nuevas experiencias. La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y te invita a confiar en lo que sientes.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: