Estos son los mejores peinados para pelo largo que son prácticos y elegantes

Para la temporada de Primavera 2026, el pelo largo es lo que se impone como tendencia por razones estéticas, culturales y prácticas. La tendencia es la belleza natural y versátil por lo que el cabello largo queda muy bien. Además, es un estilo que se puede llevar suelto, con ondas ligeras, etc, ya que es muy versátil.

Los famosos estilistas han demostrado que vuelven los cortes clásicos reinventados con movimiento, brillo y capas ligeras, lo que ha impulsado su popularidad entre influencers y celebridades.

¿Cuáles son los mejores peinados para pelo largo?

Peinados para pelo largo con trenzas con pashmina

Este es uno de los más utilizados y consiste en trenzar el cabello largo como si el pañuelo fuera un mechón más, anudándolo al inicio y sujetándolo al final con una goma.

Peinados para pelo largo con ponytail sporty

Aquí nos encontramos un estilo que ayuda a aliviar las altas temperaturas. Es un peinado sencillo, rápido y fácil de mantener. Garantiza un aspecto pulido durante todo el día y es resistente al frizz, la humedad y el calor.

Peinados para pelo largo con raya en medio

Como mencionamos anteriormente el cabello largo es muy versátil por lo que en esta temporada la tendencia se aleja de cortes rígidos y uniformes para apostar por capas desestructuradas que aportan dinamismo, frescura y un aire desenfadado sin perder sofisticación.

Peinados para pelo largo con ondas playeras

Las ondas playeras lo que hacen es crear un look desenfadado, natural y luminoso. Con textura suave y movimiento ligero, aportan volumen sin rigidez. Este estilo se utiliza con una raya al centro o lateral y acabado ligeramente pulido, evocando un estilo fresco, veraniego y sofisticado.

Pelo largo con fleco Birkin

Por último, nos encontramos con este peinado que consta con un corte largo en capas con flequillo ligero y desestructurado aporta ese aire natural y desenfadado del boho.

