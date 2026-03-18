Estos son los 6 mejores peinados que puedes usar en la lluvia

Recientemente, ciertas ciudades han sido sorprendidas con la caída de lluvia, característica climatológica que nadie esperaba ver días antes de iniciar la primavera. Este cambio puede resultar incómodo para algunos de nosotros, ya que la humedad nos hace más propensos a padecer frizz.

Es así que te vamos a explicar los mejores peinados que puedes usar en la temporada, alternativas para lucir elegante sin que el ambiente perjudique tu apariencia.

¿Qué peinados usar en la lluvia?

Con la lluvia puede ser complejo lucir un look elegante, ya que con facilidad se esponja; por eso la mejor alternativa es peinarlo para evitar que eso nos genere un aspecto desalineado. Por eso te vamos a detallar los mejores peinados que puedes usar para siempre lucir espectacular:

Moño alto , un estilo que nunca falla.

, un estilo que nunca falla. Coleta baja o alta , todo dependerá de lo que quieras y de la longitud de tu melena.

, todo dependerá de lo que quieras y de la longitud de tu melena. Moños gemelos , un estilo muy kawaii que se ha incorporado en el mundo de la moda,

, un estilo muy kawaii que se ha incorporado en el mundo de la moda, Coleta trenza , ideal para mantener todo el pelo recogido; no olvides sujetar correctamente todos los mechones.

, ideal para mantener todo el pelo recogido; no olvides sujetar correctamente todos los mechones. Moño bajo , una gran alternativa para quienes quieren hacerse el peinado pero no cuentan con suficiente pelo.

, una gran alternativa para quienes quieren hacerse el peinado pero no cuentan con suficiente pelo. Las pinzas son una gran opción si no quieres usar peinados muy fuertes; logras recoger todo el pelo de forma más ligera.

¿Cómo peinar el pelo en lluvias?

Considerando que la lluvia genera un aumento en la humedad del ambiente, es usual que todos seamos más propensos a padecer de frizz, incluso cuando tenemos los mejores peinados, generando que varios mechones de pelos se salgan.

Para ello se recomienda emplear gel o aerosol a prueba de agua; esto dará más control sobre tu melena. Además de usar el producto anterior en el pelo, te recomendamos el uso de crema para peinar y sérum que sean con efecto antifrizz, siendo de gran ayuda al momento de arreglarte. Apóyate del uso de pasadores, en especial para mechones más cercanos a la raíz, los cuales suelen ser más cortos.