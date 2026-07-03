Menta marroquí una aliada para activar el cuerocabelludo y frenar la caída del pelo

El cuidado del pelo es muy importante sobre todo en esta época donde se está expuesto a diferentes elementos que dañan al cabello. A la hora de darle un salvavidas a tu melena, surge la menta marroquí que es un revitalizante.

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A la hora de exfoliar el cuero cabelludo y oxigenarlo, se está utilizando mucho esta planta ya que contribuye a tener un entorno más limpio, fresco y confortable para que el pelo crezca en mejores condiciones.

¿Cuál es el efecto de la menta marroquí?

Primero es importante destacar que la menta marroquí es una variedad de menta muy preciada por su frescura y es dulce. Se utiliza mucho para las infusiones, cosmética y fórmulas de cuidado personal por su perfil refrescante y purificante.

Es utilizada para la cosmética capilar por su efecto refrescante. La sensación fría y activadora hace que se despierte el cuero cabelludo por lo que se recomienda para las melenas grasas, raíces pesadas o épocas de calor.

También cuenta con propiedades purificantes que sirven mucho para cuando tienes un cuero cabelludo que acumula sebo, sudor o contaminación. Si tienes tu cabello más limpio no es sinónimo de que te va a crecer más cantidad, sino que la fibra capilar se mantiene fuerte desde la raíz.

La menta marroquí tiene una acción calmante por lo que es ideal para cuando sientes picor leve o sensación de congestión. Además, al ser refrescante convierte el gesto de masajear la cabeza en algo mucho menos rutinario y mucho más apetecible.

Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que si bien es un ingrediente que ayuda no sustituye a un tratamiento anticaída específico, pero puede complementar muy bien una rutina destinada a fortalecer el cabello, estimular el cuero cabelludo y devolver vitalidad a la melena.

Además, debes tener en cuenta que la caída del pelo puede ser causada por estrés, cambios hormonales, medicamentos, entre otros. Ante cualquier duda consulte a su médico.