Muere hijo de famosa reina de belleza en terremoto de Venezuela; “Esto no puede estar pasando”

El pasado miércoles 24 de junio un fatal terremoto sacudió el norte de Venezuela, este tuvo una magnitud de de 7.5 y duró alrededor de 39 segundos. Lamentablemente no solo hubo daños materiales sino que muchas personas perdieron la vida luego de quedar atrapadas entre los escombros, una de las víctimas fue Andrés Kräuter, hijo de la exreina de belleza y ex Miss World Venezuela Irene Ferreira, quien tenía tan solo 17 años de edad.

Confirman la muerte de Andrés Kräuter tras días de búsqueda

Lamentablemente el joven Andrés quedó atrapado entre los escombros, razón por la que sus familiares comenzaron a solicitar apoyo con maquinaria pesada y de esta manera agilizar la búsqueda del joven, desafortunadamente a pesar de los esfuerzos el joven falleció; pues así lo dió a conocer Julia Morley, directora ejecutiva de “Miss World”, “Siento un profundo dolor por Irene, por su familia y por todos los venezolanos que enfrentan esta tragedia inimaginable” fueron algunas de las palabras que Morley compartió a través de instagram. Además de esto la destacada ejecutiva expresó que ningún padre debería pasar por un dolor así además de que no existían palabras para un dolor tan grande. “Al valiente y resiliente pueblo de Venezuela: sepan que los tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones”, fue parte de lo que Julia escribió en redes además de que envió fortaleza a los familiares de todas las víctimas del terremoto.

¿Quién era Andrés Kräuter, víctima del terremoto de Venezuela?

Andrés Kräuter era hijo de la ex Miss World Venezuela Irene Ferreira y un joven de 17 años amante del deporte ya que practicaba tenis; disciplina en la que siempre demostró gran talento, entrega y pasión. Luego de su sensible fallecimiento la Federación Venezolana de Tenis compartió un mensaje para despedir a la joven promesa del tenis, “Gracias, Andrés, por tu entrega, tu pasión y por defender cada punto con el alma. El cielo te recibe con una raqueta y una cancha eterna”, fueron algunas de las palabras que compartieron a través de redes sociales. Por su parte, su hermana Cinthia compartió una foto con él en redes con las siguientes palabras "¿Ahora a quién vamos a rascar y reírnos? Esto no puede estar pasando, hermanito”.

Lamentablemente el terremoto de Venezuela cobró muchas vidas; entre ellas la de la reconocida actriz Yorgelis Delgado, Andrea, esposa del destacado futbolista Héctor Bello, el DJ Marlon Pérez junto a su esposa Alexandra Melean, el futbolista Yimvert Berroterá, la destacada influencer Valentina Sandoval, la modelo Skarlent Rodríguez, solo por mencionar algunas de las dolorosas pérdidas.

