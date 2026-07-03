Cuál es el perfume clásico que usaban las abuelas y vuelve a ser tendencia este verano 2026

Ô de Lancôme es el perfume clásico que muchas abuelas y madres utilizaron durante décadas y que hoy vuelve a ser tendencia en el verano de 2026. Su combinación de notas cítricas, verdes y florales lo convierte en una fragancia fresca y atemporal, en línea con la creciente preferencia por aromas limpios, luminosos y discretos que predominan en la perfumería actual.

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En los últimos años, el mercado de las fragancias ha experimentado un fuerte regreso de los llamados perfumes vintage, impulsado por consumidores que buscan una gran calidad olfativa. Expertos de la Fragrance Foundation y perfumistas de casas internacionales coinciden en que muchas creaciones icónicas del siglo XX están viviendo una segunda juventud gracias a las tendencias que privilegian la naturalidad.

¿Por qué este perfume clásico vuelve a estar de moda este verano 2026?

Lanzado en 1969, Ô de Lancôme fue creado por los perfumistas Robert Gonnon y Jean-Claude Delville, convirtiéndose rápidamente en uno de los grandes clásicos de la perfumería francesa. Su propuesta rompió con las fragancias intensas de la época al apostar por un perfume ligero, chispeante y muy refrescante.

Según la propia firma creadora, este perfume de mujer fue concebido como una fragancia inspirada en la sensación de frescura del agua y la naturaleza. Su estructura olfativa combina ingredientes cítricos con notas verdes y un fondo amaderado muy suave, ideal para climas cálidos.



Notas de salida: bergamota, limón, mandarina y madreselva.

bergamota, limón, mandarina y madreselva. Notas de corazón: jazmín, romero, cilantro e iris.

jazmín, romero, cilantro e iris. Notas de fondo: musgo de roble, vetiver y sándalo.

¿Qué hace tan especial a este perfume de mujer con olor a limpio?

Más de 5 décadas después de su lanzamiento, esta fragancia continúa siendo una opción muy valorada por quienes buscan un aroma elegante para el uso diario. Entre las razones de su permanencia destacan:



Frescura duradera: ofrece una sensación limpia y ligera que resulta especialmente agradable durante los días calurosos.

ofrece una sensación limpia y ligera que resulta especialmente agradable durante los días calurosos. Versatilidad: puede utilizarse tanto de día como de noche y se adapta a distintas edades y estilos.

puede utilizarse tanto de día como de noche y se adapta a distintas edades y estilos. Elegancia atemporal: su composición evita notas excesivamente dulces o pesadas, lo que le permite mantenerse vigente.

su composición evita notas excesivamente dulces o pesadas, lo que le permite mantenerse vigente. Herencia perfumística: forma parte del catálogo histórico de Lancôme y continúa siendo uno de sus perfumes más representativos.

La Fragrance Foundation, organización dedicada a promover la cultura del perfume, destaca que los grandes clásicos suelen mantenerse relevantes porque combinan calidad en la formulación y un fuerte componente emocional que pasa de generación en generación.

El regreso de esta fragancia también responde a una tendencia observada por consultoras del sector como Mintel y Circana, que han identificado un creciente interés por fragancias frescas, naturales y con un valor nostálgico. En lugar de perfumes excesivamente intensos, muchos consumidores buscan aromas que transmitan limpieza, bienestar y sofisticación discreta.

Así, el perfume que durante años ocupó un lugar especial en el tocador de muchas abuelas vuelve a posicionarse entre los favoritos del verano 2026. Esto demuestra que algunos clásicos nunca pasan de moda y que la elegancia siempre encuentra una nueva generación que la redescubra.