La mezcla casera para cubrir tus canas e imperfecciones

Con el paso del tiempo la aparición de las canas es inevitable ya que el pelo va perdiendo melanina, que es el pigmento encargado de dar el color. La producción de la misma disminuye mientras vamos creciendo.

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Hay quienes lucen orgullosas sus canas, pero otras prefieren ocultarlas y la primera solución es un tinte con químicos. Sin embargo, en esta ocasión te traemos una mezcla casera que es muy efectiva para dejar tu cabello impecable.

¿Cómo preparar tinte casero para las canas?

Si eres de las que prefiere algo más natural para cubrir sus canas y no recurrir a los tintes comerciales, pues estas en el lugar correcto. Esta receta casera es ideal ya que es efectiva y no necesitas gastar demasiado dinero.

Los ingredientes son fáciles de conseguir y lograrás un color uniforme que no compromete la salud de tu fibra capilar. Al combinar los elementos vas a poder también nutrir tu cabello y proporcionar un tono oscuro de forma natural, evitando así la exposición a productos químicos nocivos.

Los ingredientes que necesitas para la preparación son:

200 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de comino negro

1 cucharadita de café molido (100% natural, sin tostar)

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

La preparación del tinte es sencillo y rápido. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

En una olla a fuego lento, colocar los 200 ml de aceite de oliva. Agregar la cucharadita de cúrcuma y mezclar bien. Luego vas a incorporar la cucharadita de comino negro y la de café molido, asegurando que los ingredientes se integren completamente. Una vez que esté todo integrado, tienes que seguir revolviendo durante 2 minutos y luego retirar del fuego. Pasar la mezcla a un recipiente resistente y dejar enfriar completamente.

Una vez que esté frío, te lo debes colocar en el cabello esperar unos minutos y luego enjuagar con abundante agua.