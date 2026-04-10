Mezclar café usado en clósets o roperos: ¿para qué sirve y por qué gana popularidad este recurso doméstico?

Debido a la falta de ventilación y la humedad, los clósets o roperos tienden a generar y almacenar malos olores; pero ¿sabías que puedes retirarlos con una simple mezcla de café usado, también conocida como “broza de café”? Sí, así como leíste. Se trata de una solución rápida y casera que cada vez gana mayor popularidad. Aquí te contamos cómo y para qué más te sirve este hack.

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Acaba con los malos olores en tu armario al mezclar café usado

¿Cuántas veces has tirado los residuos del café molido a la basura, sin pensar en todos sus beneficios? Sólo necesitas verter un poco de residuo seco de café en un recipiente hondo para acabar con los malos olores en tu clóset o ropero. Destapa el contenedor y colócalo al fondo de tu armario y listo. Problema resuelto: los olores desagradables ya no se apoderarán de tu ropa. Eso sí, debes cambiar estos recipientes de vez en cuando, ya que pierden eficacia con el tiempo.

Y aquí te va un tip extra: para que el residuo de tu café esté completamente seco sólo tienes que esparcirlo en una superficie lisa durante 24 horas y listo. Tendrás un recurso casero que puede usarse para diversas tareas domésticas, pues este hack también funciona en botes de basura y refrigeradores.

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¿Para qué sirve la broza del café? Otros beneficios del café usado

Además de capturar malos olores, la broza de café también sirve como un excelente fertilizante para plantas debido a su contenido de nitrógeno y fósforo; así que si piensas desecharlo hazlo en una plantita y no en el contenedor de basura. Este proceso se puede hacer una vez al mes.

Por si fuera poco, los residuos de café también son perfectos para eliminar restos de comida pegados en sartenes o bandejas de cocina. Solo verte un poco de producto en tu esponja y lava los utensilios con normalidad. Es una práctica sencilla pero con resultados extraordinarios.

Los usos de la broza del café no sólo son domésticos. También puedes usar estos residuos para tu skincare al crear exfoliantes caseros, ya sea que los mezcles con poca agua o aceites naturales. ¡Las posibilidades son infinitas! Así que ya sabes, deja de tirar los residuos de café a la basura y mejor dales un segundo uso.