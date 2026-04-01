Estos son los muebles que optimizan el espacio de tu mesada
Es importante que dejes este lugar despejado para que tus actividades sean más sencillas.
Es muy común que veamos las mesadas llenas de electrodomésticos por lo que llega un momento en que es molesto. Sin embargo, esto ha llegado a su fin para optimizar estos lugares y que sean funcionales.
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Las cocinas modernas se inclinan por priorizar el orden visual, la optimización del espacio y soluciones que permitan mantener todo accesible sin saturar el ambiente. Así es que te vamos a mostrar los muebles que te ayudarán a optimizar.
¿Cuáles son los muebles para optimizar la mesada?
Mueble desayunador: orden inmediato y sin cables a la vista
Este es un modelo que presenta con puertas. Si bien parece una alacena tradicional pues su interior está destinado a guardar los electrodomésticos de uso diario, como la cafetera, la tostadora o la pava eléctrica.
Lo principal que caracteriza a este mueble es que cuenta con enchufes internos porque puedes usar los elementos sin necesidad de sacarlos del mueble. Así se agiliza la rutina y se evita que los cables queden expuestos, un detalle clave para mantener una estética prolija.
Columna despensa: aprovechar el espacio vertical
Luego nos encontramos con esta alternativa que consta de un mueble que se extiende del piso al techo y aprovecha al máximo el espacio vertical disponible. Aquí encontrarás estantes cerrados, cajones y compartimentos diseñados tanto para alimentos como para pequeños electrodomésticos.
Es un lugar destinado a guardar microondas, licuadoras o freidoras de aire fuera de la vista, reduciendo el “ruido visual” y aportando una imagen más limpia y ordenada.
Isla con guardado: funcionalidad y diseño
Por último, tenemos una opción para las cocinas grandes y que tienen espacio para una isla. La misma te servirá como superficie de trabajo o para comidas rápidas, también tiene cajones profundos y puertas que permiten ocultar utensilios y electrodomésticos.
Dentro de sus compartimientos podrás guardar ollas y sartenes e incluso elementos que no usas a diario. Tendrás orden, accesibilidad y estética.