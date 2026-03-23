Nadie te dice esto, pero así puedes evitar talones resecos en primavera

Los talones resecos son los peores enemigos de las sandalias y de la primavera 2026, ya que muchas veces lucen agrietados y dan un aspecto poco favorecedor a los pies y al resto del look.

Por ello, hoy te presentamos el truco del que nadie habla, pero que es el más efectivo para tener unas plantas suaves y disfrutar de la temporada de calor con el calzado en tendencia. Se trata de algo que puedes hacer en casa y es una rutina perfecta para el cuidado de la piel.

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Cómo evitar los talones resecos en primavera

El truco casero del que pocos hablan, pero que tiene la capacidad de transformar completamente los talones resecos para poder lucir espectacular en sandalias, es una mascarilla de hidratación profunda con oclusión.

La mascarilla hidratante para pies puede aplicarse de noche|Pexels: cottonbro studio

Esto quiere decir que, además de hidratar, ayuda a "atrapar" la humedad y hacer que las grietas más profundas vayan desapareciendo. Si se aplica durante la noche, al siguiente día podrás observar los primeros cambios.

El primer paso consiste en un remojo preparatorio que se consigue metiendo los pies en agua tibia durante 15 o 20 minutos. Al agua debe agregársele sal gruesa y algo de aceite de oliva.

La exfoliación de pies una o dos veces al mes previene la resequedad|Pexels: Arina Krasnikova

Posteriormente, viene la exfoliación suave, que se consigue tallando los talones con una piedra pómez o un utensilio especial que remueva callosidades y piel muerta.

Para continuar con el tratamiento, hay que secar bien los pies y colocar un poco de crema humectante que se debe mezclar con algunas gotas de aceite de coco o de almendras para poder hidratar adecuadamente la zona.

El aceite de coco ayuda a humectar los pies durante las noches|Pexels: cottonbro studio

Al final, se deben colocar en los pies calcetines de algodón limpios y dormir con ellos puestos; así se creará un efecto invernadero que permitirá que todos los ingredientes sean correctamente absorbidos por la piel.

Es recomendable aplicar este proceso una vez cada dos o tres semanas para evitar que las exfoliaciones maltraten los talones, aunque el uso de humectantes puede ser diario.