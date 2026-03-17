¿Tienes el pelo corto? Estos son los mejores peinados para lucir coqueta

Una de las opciones más comunes a la hora de un cambio de look, es la del pelo corto. Sin embargo, cuando esto ocurre comienza a surgir el interrogante de cómo se puede peinar de manera elegante.

¡Lo de Nayelli ‘N’, lo de Lady Jalisco y más! Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas

En el caso de que te encuentres en esta encrucijada pues te traemos las mejores ideas de peinados que son perfectas para tu cabello corto que son fáciles y rápidas de realizar.

¿Cuáles son los mejores peinados para pelo cort?

Messy mini-bun

Este es un recogido alto que cuenta con volumen en el frente y mechones despeinados a los lados. Así obtendrás un peinado desenfadado y chic para conquistar el street style. Puedes jugar con diferentes variantes y también puedes jugar la línea de lado.

Cola de caballo impecable

Luego nos encontramos con las coletas ultra- pulidas que son un acierto en cualquier largo de pelo. Famosas como Kendall Jenner presumen una ponytail media, sin fleco, ni baby hairs de fuera. Así obtienes un peinado elegante, rápido y fácil.

Coleta corta con ligas

En este caso tenemos un peinado que consiste en realizar 3 coletas: una se coloca en la parte superior de la cabeza, otra en la sección media y la última a la altura de la nuca.

Lo que sigue es lo siguiente, debes unir la más alta con la del medio y la central con la más baja. Utiliza ligas y clips.

Ponytail con volumen

Por último, tenemos este peinado que es una alternativa romántica para lucir en cualquier evento o en la oficina. Tienes que tomar los dos extremos frontales de la melena, pasarlos por atrás de las orejas y atar con una liga.

Después vas a tener que crear el volumen con el resto de los mechones y peinarlo con una coleta baja, sostenida unos centímetros arriba de las puntas.

Sin dudas, estos peinados son realmente interesantes para personas que tienen el pelo corto.