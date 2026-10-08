Ni blanco ni negro: 3 combinaciones de colores que se ven muy elegantes en el otoño

Durante el otoño, combinar burdeos y rosa, coñac y negro, o gris y rosa es una forma de vestir con elegancia sin depender exclusivamente del blanco y el negro. Estas paletas permiten jugar con contrastes, incorporar colores cálidos y crear conjuntos que funcionan tanto para la oficina como para una salida informal o una ocasión especial.

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Para conseguir un conjunto equilibrado, no solo importa elegir los colores adecuados, sino también prestar atención a las texturas y las proporciones. Los tejidos de punto, la lana, el cuero y la gamuza aportan profundidad a los estilismos otoñales y permiten adaptar estas combinaciones a diferentes ocasiones.

¿Cómo combinar burdeos y rosa, coñac y negro para un look elegante?

Gris y rosa: el gris aporta sobriedad y funciona como una base neutra, mientras que el rosa añade luminosidad y suaviza el conjunto. Puedes combinar un abrigo gris con una bufanda rosa, llevar un pantalón gris de sastrería con un suéter rosa empolvado o elegir una falda rosa con un blazer gris. Para un look más moderno, los accesorios plateados complementan bien esta paleta. Burdeos y rosa: el burdeos aporta profundidad, mientras que el rosa suaviza el conjunto y suma luminosidad. Puedes combinar un suéter burdeos con pantalones rosa empolvado, una falda satinada en ese tono o un abrigo rosado sobre un conjunto oscuro. Para un resultado discreto, elige accesorios en beige, marrón o dorado. Coñac y negro: esta combinación une la calidez del marrón coñac con la sobriedad del negro. Una chaqueta de cuero o gamuza coñac con pantalones negros y botas a tono crea un conjunto sofisticado y fácil de adaptar a distintas ocasiones. También funciona con un bolso coñac que destaque sobre un abrigo negro.

La revista especializada Vogue suele destacar en sus propuestas de street style el valor de los accesorios, las prendas de cuero y las combinaciones de tonos neutros para construir conjuntos actuales. Estas dos paletas permiten aplicar esa lógica con resultados diferentes: una más romántica y otra más urbana.

¿Qué tendencias de colores y prendas se llevan este otoño 2026?

Las tendencias de otoño apuestan por una combinación de tonos profundos, neutros cálidos y colores suaves que permiten construir conjuntos elegantes sin necesidad de recurrir a estampados llamativos. En esta paleta, el gris y el rosa se presentan como una alternativa versátil para quienes buscan un estilo actual y delicado.



Gris y rosa: el gris aporta sobriedad y funciona como una base neutra, mientras que el rosa añade luminosidad. Puedes combinar un abrigo gris con una bufanda rosa, llevar un pantalón gris de sastrería con un suéter rosa empolvado o elegir una falda rosa con un blazer gris.

el gris aporta sobriedad y funciona como una base neutra, mientras que el rosa añade luminosidad. Puedes combinar un abrigo gris con una bufanda rosa, llevar un pantalón gris de sastrería con un suéter rosa empolvado o elegir una falda rosa con un blazer gris. Prendas de cuero y gamuza: las chaquetas, los pantalones y los bolsos en tonos coñac o marrón cálido son opciones para sumar textura y profundidad a los conjuntos otoñales. Combinados con negro, permiten crear estilismos urbanos y sofisticados.

las chaquetas, los pantalones y los bolsos en tonos coñac o marrón cálido son opciones para sumar textura y profundidad a los conjuntos otoñales. Combinados con negro, permiten crear estilismos urbanos y sofisticados. Tejidos de punto y abrigos estructurados: los suéteres, cárdigans y abrigos de líneas definidas ayudan a construir capas y a jugar con diferentes tonalidades. Un suéter rosa bajo un abrigo gris, por ejemplo, aporta contraste sin perder elegancia.

los suéteres, cárdigans y abrigos de líneas definidas ayudan a construir capas y a jugar con diferentes tonalidades. Un suéter rosa bajo un abrigo gris, por ejemplo, aporta contraste sin perder elegancia. Accesorios en tonos coordinados: los bolsos, cinturones, bufandas y zapatos permiten incorporar una combinación de colores sin necesidad de renovar todo el armario. Un bolso coñac con prendas negras o una bufanda rosa con un abrigo gris son formas sencillas de actualizar un look.

Las publicaciones especializadas como Vogue suelen destacar la importancia de las texturas, las prendas de abrigo y los accesorios al construir estilismos de temporada. Por su parte, el Pantone Color Institute analiza las relaciones entre tonalidades y su influencia en las tendencias de diseño y moda.

En definitiva, combinar burdeos con rosa, coñac con negro y gris con rosa permite adaptar las tendencias otoñales a diferentes estilos. La clave está en elegir prendas que se complementen, jugar con las texturas y mantener una paleta equilibrada para conseguir un resultado elegante y actual.