Cuál es el perfume que huele a almendras y es ideal para mujeres elegantes en otoño

Acaba de comenzar el otoño y el mundo de la moda irá cambiando, teniendo en cuenta que veremos algunos cambios en la indumentaria, el color y el tipo de prendas, pero también en la perfumería, ya que hay perfumes que serán tendencia y que dependerá del tipo de fragancia que se imponga. Para esta temporada, los expertos aseguran que el perfume de almendras será el más elegido por las mujeres y que transmitirá elegancia.

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Los perfumes son uno de los productos más utilizados por miles de personas para aplicarse sobre la piel y que la tendencia irá cambiando de acuerdo a la estación del año en la que nos encontremos y es que en otoño, lo que indica es que los aromas frescos, ligeros y afrutados son los que quedarán en el olvido durante estos meses y son los que elegirán las mujeres para estar elegantes. Además, veremos que hay fragancias que usarán tanto como mujeres.

Qué características tienen los perfumes en este otoño

Así como durante el verano lo que se imponía eran las fragancias dulces y frescas, durante el otoño, lo que va a ser furor son los dulces, amaderados y espaciadas que nos trasladados a un lugar acogedor de este año. Además, las fragancias de almendras serán las más elegidas por las mujeres para lucir elegantes.

Cuál es el perfume que huele a almendras

El perfume de almendras que será tendencia durante esta temporada de otoño es Prada Infusión d’Amande y se caracteriza por ser una fragancia floral empolvado centrado en la almendra con efecto de segunda piel. Además, su combinación es clave y es que mezcla a la bergamota en la salida, anís estrellado en el corazón y en el fondo, un acorde de notas de almendras y sándalo, con almizcles y cítricos redondeando el conjunto.

Por otro lado, en relación a este perfume de Prada de almendras es que es limpio y empolvado, sutil y refinada y con presencia próxima. Así se transforma en una gran fragancia para lucir en cualquier ocasión y combinarlo con todos los looks posibles.