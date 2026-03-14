Ni tintes ni productos caros: el truco casero para atrasar la aparición de las canas

La ley de la vida no perdona a nadie, pues los años no pasan en balde y una de las características que a los seres humanos los hace entrar en razón de que el tiempo ya pasó es la aparición de las canas, amadas por unos, odiadas por otros. Si quieres atrasarlas, existe un truco casero que ni los tintes ni los productos caros te darán el mismo resultado. Conoce el secreto para dormir mejor y equilibrar la energía.

El vinagre de manzana es un buen aliado contra las canas, ya que contiene propiedades ácidas que equilibran el pH del cuerpo cabelludo, según un artículo del portal El Economista. Pero eso no es todo, ya que este producto también elimina los residuos de productos dañinos. Este es el truco casero para eliminar las manchas de humedad de la casa en un solo paso y rápido.

El vinagre de manzana es el mejor aliado para detener la aprición de canas|Pinterest

Además, el vinagre de manzana cerrará las cutículas del cabello, con la finalidad de evitar que las canas luzcan más blancas y duras. Cabe resaltar que ese producto no ocultará los pelos blancos como los tintes, pero sí ayudará a atrasar que te salgan más y a que tu melena tenga un brillo único.

Pasos a seguir para detener la aparición de canas

Para atrasar la aparición de las canas, se debe hacer una mezcla con el vinagre de manzana. Es preciso mencionar que esta consistencia se deberá aplicar 2 veces por semana, pero si en algún momento se llega a tener irritación o resequedad, lo más conveniente será detener su uso y acudir con un especialista. Estos son los pasos a seguir:

