No dejes fotos de tus familiares en estos rincones de la casa; esto puede pasar

Según algunas disciplinas como el Feng Shui, el acomodo de cada espacio dentro del hogar es de suma importancia. La casa requiere de una organización total, pues es el sitio donde las energías se alinean de manera particular. Allí está el centro de tus núcleos energéticos, ante eso debes tener cuidado de colocar tus fotos familiares en los pasillos. He aquí la explicación.

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¿Por qué no debes colocar fotos de familiares en los pasillos?

En la actualidad muchas personas se interesan (en mayor o menor medida) por disciplinas como el Feng Shui. Aunque este pensamiento milenario tiene profundidades varias, muchos consideran o la practican respecto al acomodo de las cosas dentro del hogar. Ante eso, se explica que las fotos de los familiares deben colocarse en sitios sumamente puntuales.

Se argumenta que acomodar estos artefactos de manera “correcta” ayuda en cuanto al flujo de energías que apuntan hacia el amor y la prosperidad, que en este caso se puede traducir en vínculos fuertes con los familiares. Y justamente los pasillos son espacios de mucho flujo de gente, lo cual provoca que la energía se mueva de un lado a otro sin detenerse en un espacio específico.

Eso provocaría que colocar fotos familiares en el pasillo genere falta de arraigo e inestabilidad en los vínculos, pues si el chí no se afianza… las relaciones con esos familiares pueden vivir el mismo fenómeno. Se puede resumir todo en que el entorno se asocia con la idea de falta de lazos, poco asentamiento, poca prosperidad, desconexión y distanciamientos.

¿Dónde sí es un lugar correcto para colocar fotos familiares?

En ese sentido, la contraparte resulta bastante clara, por ello el Feng Shui anima a los practicantes de estos pensamientos a colocar las fotos de la familia en sitios con una energía más armónica y/o pausada. Dichos espacios destinados al encuentro, la calma, aportan elementos de unión y fortalecimiento en los vínculos personales. No se trata de cuidar aspectos estéticos, sino energéticos que buscan afianzar las energías y guiarlas a espacios convenientes para el hogar y las personas que lo habitan.