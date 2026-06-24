Así puedes eliminar la textura de la piel y los poros abiertos en una semana

Los poros abiertos y la textura de la piel son los principales problemas a solucionar para conseguir un rostro liso y de relieve uniforme es uno de los objetivos más buscados en las rutinas de cuidado facial actuales.

Los poros se dilatan cuando acumulan un exceso de sebo, células muertas o pierden elasticidad debido al daño solar.

Para conseguir un cambio rápido sin comprometer la barrera cutánea, los expertos en dermatología aconsejan implementar activos seborreguladores y exfoliantes químicos que limpien el folículo desde el interior.

Así eliminas la textura de la piel y los poros abiertos en ua semana

Doble limpieza nocturna obligatoria

Utiliza un limpiador de base oleosa seguido de un gel limpiador suave a base de agua. Esto remueve por completo el protector solar, el maquillaje y la grasa acumulada, impidiendo que los poros se sigan dilatando por obstrucción.

Exfoliación química con ácido salicílico

Introduce un tónico o suero con ácido salicílico al 2% por las noches. Al ser un compuesto soluble de grasa, penetra profundamente en el poro, disuelve el tapón de queratina y reduce la apariencia de los puntos negros en pocos días.

Así eliminas la textura de la piel y los poros abiertos en una semana|Pexels: Angela Roma

Renovación celular con ácido glicólico

Alterna el uso de ácido salicílico con el del glicólico. Este último activo actúa desprendiendo las células muertas de la capa más superficial, eliminando los molestos relieves o descamaciones de la cara de forma casi inmediata.

Niacinamida por las mañanas

Aplica un suero de niacinamida después de tu limpieza matutina. Este ingrediente no solo estabiliza la producción de grasa a lo largo del día y también calma la inflamación y fortalece la elasticidad alrededor del poro.

Los consejos de skincare para eliminar los poros abiertos|Pexels: SHVETS production

Hidratación con texturas fluidas

Evita las cremas densas o comedogénicas que obstruyen la piel. Opta por geles o lociones hidratantes con base de agua y efecto "toque seco" para mantener el tejido flexible sin aportar brillo extra.

Protección solar de amplio espectro

El sol destruye el colágeno y la elastina, provocando que los poros se vuelvan flácidos y se noten más grandes. Usa diariamente un rpotector solar fluido mate para prevenir este fotoenvejecimiento.

