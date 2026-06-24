3 desayunos inspirados en ‘Bluey’ que harán que tus hijos coman rápido antes de ir a la escuela

En algunas ocasiones a los niños les cuesta mucho trabajo querer desayunar por las mañanas y la tarea se vuelve más complicada cuando se trata de desayunar para ir a la escuela. Pero no te preocupes, no hay nada que una presentación decidida no pueda hacer. Si tus hijos son fanáticos de Bluey, estas recetas sencillas convertirán la mesa en un espacio especial que ayudará a que desayunen con muchísimas más ganas antes de salir de casa. Lo mejor de todo es que estas utilizan ingredientes fáciles de conseguir y se preparan en pocos minutos.

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3 ideas de desayunos inspirados en Bluey para que los niños disfruten de la comida

Aquí te dejamos tres ideas estupendas de desayuno que les gustarán a tus hijos para que lo disfruten antes de salir de casa:

1. Hotcakes de Bluey con frutas

Puede que esta receta suene complicada, pero es bastante fácil y divertida de hacer. Lo mejor de todo es que es nutritiva. Primero prepara pequeños hotcakes para hacer la cabeza de Bluey. Parte una fresa a la mitad para hacer las orejas y, con un poco de plátano y arándanos, haz el rostro del personaje.

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2. Pan tostado de Bluey y Bingo

Esta opción es muy similar al hotcake; utiliza las dos rebanadas de pan integral y unta un poco de queso crema. Después forma el rostro del personaje con rebanadas de plátano, uvas, arándanos y pequeños trozos de fresa para formar las caritas de Bluey y Bingo.

3. Vasito de yogur

Decora un vaso con los personajes de Bluey. Dentro de este coloca capas de yogur natural o griego, granola y fruta picada. Arriba pon un poco de galletitas o pequeños detalles de fruta que recuerden a Bluey. Esta es una alternativa ligera y más rápida de preparar.