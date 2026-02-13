Esto es lo que no debe faltar en el picnic nocturno del 14 de febrero

El 14 de febrero es una gran celebración que los enamorados esperan con ansias, puesto que es la celebración del Día del Amor y la Amistad. Dentro de las actividades que se van a hacer, está el picnic nocturno en la CDMX, donde las parejas de enamorados podrán disfrutar de la belleza del espacio.

Para que puedas preparar todo para la importante velada, te detallaremos qué no debe faltar en la importante cita, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Qué cosas son ideales para un picnic?

En el picnic nocturno se van a reunir miles de personas que desean unirse a la celebración del 14 de febrero. Dentro de las cosas que no deben faltar, claramente está la cobija o manta que vas a colocar; en ella podrás acostarte sin ningún inconveniente, evitando que un insecto o el pasto te incomode.

Considera que, al tratarse de un evento al aire libre, debes llevar alimentos que puedan mantenerse al aire libre sin ningún problema y que no requieran de muchos cubiertos para comer. Opta por llevar los siguientes alimentos:

Fruta picada.

Sándwiches.

Botanas.

Quesos.

Postres como tartas, brownies o cupcakes.

Evita todo lo que pueda tener caldo o que requiera del fuego para poder comerse. Por otra parte, al tratarse de un lugar público, no lleves bebidas alcohólicas; mejor lleva aguas frutales, infusiones frías o agua infusionada para que puedas hidratarte. Por último, lleva elementos como cubiertos, platos o vasos para poder consumir todo lo preparado.

¿A qué hora es el picnic nocturno?

Recientemente, se anunció que para el 14 de febrero se va a realizar el picnic nocturno en la CDMX, que se hará en el Jardín Botánico de Chapultepec. La entrada será completamente libre, permitiendo que diversas parejas puedan disfrutar de los espacios.

El evento empezará desde las 8 de la noche hasta las 11. Debido a la gran presencia de personas, se recomienda que llegues al menos con dos horas de anticipación, ya que el cupo es limitado. Considerando que es un evento nocturno, lleva una pequeña linterna. Te recomendamos que, al terminar el evento, te lleves todos tus desechos para mantener todo limpio.