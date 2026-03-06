La ropa interior vieja o agujereada es muy común que se deseche, pues es inservible para proteger las partes íntimas del ser humano, pero la puedes reciclar con estas 4 ideas que ni por la mente te pasaban para darles una nueva vida, y lo mejor de todo es que quedan increíbles, así como lo son estos ejemplos de vestidos que ya no usas y que puedes convertir en diferentes artículos sin la necesidad de coser.

Antes de poner manos a la obra, ve a tu guardarropa y haz un análisis detallado de tu ropa interior vieja o rota, para separarla y comenzar a hacer diferentes manualidades que podrás utilizar en la casa o como uso personal. Estas son las 4 ideas para reciclar jeans viejos y darles una segunda vida sin máquina de coser.

De ropa interior vieja agujereada, a grandes manualidades

1. Bolsa antiestrés: Si eres de las personas que se estresa demasiado durante una jornada laboral extenuante, puedes hacer una bolsa con un calcetín viejo, pues solo es verter arena en el interior y coser la parte de arriba, para comenzar a apachurrar y relajarte.

No lo creerás: 4 ideas para reciclar ropa interior vieja que ya no uses... quedan increíbles|Pinterest

2. Relleno para cojines: La ropa interior de algodón, ya sean calzones o calcetines, puede ser relleno para tus cojines o almohadas, ya que debido a la tela queda suave al tacto.

No lo creerás: 4 ideas para reciclar ropa interior vieja que ya no uses... quedan increíbles|Pinterest

3. Top deportivo: Un bóxer de hombre o calzón puede ser el nuevo top deportivo de una mujer, pues solo basta con cortar en V para darle la forma del cuello y así tener una prenda más que lucir en el gym o en cualquier otro recinto donde hagas ejercicio.

No lo creerás: 4 ideas para reciclar ropa interior vieja que ya no uses... quedan increíbles|Pinterest

4. Guante de cocina: Los brasieres viejos o que ya no tengan tirantes, puedes darles un nuevo uso y convertirlos en guantes de cocina o térmicos con la parte de las copas y así evitar quemarte al momento de sacar un platillo del horno.