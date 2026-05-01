EXCLUSIVA: ¡MasterChef 24/7 podría recibir a 4 nuevos chefs y cambiarlo TODO

De manera exclusiva durante el Live de MasterChef 24/7 Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, los rostros digitales de la contienda revelaran en vivo que se sumarán 4 nuevos chefs a la cocina más famosa de México, los cuales llegarán para transformarlo todo.

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¿Qué dijeron los nuevos host digitales sobre los nuevos Chef a MasterChef 24/7?

Leslie y Antonio revelaron de manera exclusiva para los viewers de la transmisión en directo por Instagram que armas de los anfitriones y Chefs del jurado, se sumarían 4 nuevos maestros de la cocina, quienes se especuló que serán los encargados de impulsar el talento culinario de los participantes.

De acuerdo con lo que se ha revelado la presencia de estos cuatro Chefs, podría cambiar la contienda ya que cada uno de ellos es considerado como especialista en su materia y a pesar de que no se revelaron nombres, si se dio a conocer que su áreas de expertísimo son:

Cocina de Autor: Dentro de la gastronomía, la cocina de autor se presenta como una corriente enfocada en la creatividad y la expresión personal del Chef, quien es el encargado de diseñar platillos únicos basado en su experiencia, cultura, vida y emociones.

Repostería: La repostería, confitería o pastelería, es el arte culinario de preparar platillos pensados para degustar como postre. Esta corriente se caracteriza por ser la base de la preparación y decoración de platillos comúnmente dulces.

Cocina experiencial: Esta corriente de la gastronomía se especializa en transformar la comida en una experiencia inmersiva para todos los sentidos, en donde se combina arte, ciencia y gastronomía. La preparación de estos alimentos suelen estar asociados con el uso de tecnología y arte.

Cocina tradicional: Ante la Unesco la cocina tradicional mexicana es considerada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta corriente busca analizar y comprender las recetas, platillos e insumos que han hecho a México sobre salir por sus sabores.

¿Quiénes son los Chefs que se suman a la cocina más famosa de México?

A pesar de que no se revelaron nombres si se dio un adelanto sobre las capacidades de cada uno de estos expertos, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocerlos y saber cuál será el impacto que estos puedan tener dentro de la nueva temporada de MasterChef 24/7.