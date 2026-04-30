5 mejores manicuras latte para la primavera

¿Sabías que ahora puedes usar manicuras en forma de tu bebida favorita? En la actualidad hay todo tipo de diseños de uñas que podemos hacernos con un aspecto similar a ciertos cafés, tés o cócteles, ampliando la gama de opciones disponibles.

Anteriormente, ya habíamos hablado sobre las mejores decoraciones del matcha, taro y chai; ahora es el turno del latte. Te daremos 5 opciones que te encantarán y que debes usar durante la primavera.

¿Qué diseños de uñas latte usar?

El latte es una bebida que se destaca por tener café y espuma suave, a diferencia del capuchino, que tiene burbujas densas. Dicha preparación puedes llevarla en tus siguientes manicuras, empleando decoraciones creativas y elegantes. Te dejamos 5 recomendaciones que debes usar; son las mejores para la primavera:

Blue coffee: En la base se coloca un degradado de marrón oscuro, claro, blanco y un poco de azul, para encima colocar un círculo con gel 3D.

Una decoración creativa: En cada uña agrega elementos de la bebida, granos de café, la forma que se hace con la espuma y algunos hielos con gel 3D.

Más discreto: Sobre un tono marrón claro, coloca el efecto glazed para darle un brillo único.

Ombré: En la punta coloca un marrón oscuro para que hagas un degradado con un café más tenue.

Marmoleado: Con una mezcla de café claro, oscuro y blanco, haz un marmoleado en cada uña; puede ser en toda tu manicura, solamente en la punta o en el dedo anular.

¿Cuál es la diferencia entre un latte y un capuchino?

Entre las personas puede existir la gran duda sobre la diferencia entre un latte y capuchino, cuando en realidad son bebidas muy distintas. Por un lado el capuchino se destaca por tener una espuma densa de burbujas pequeñas, el cual puede mantenerse por bastante tiempo.

Mientras que la otra bebida mencionada, se destaca por tener una espuma más suave, el cual te permite hacer el famoso “art latte”. Por otro lado, el café con leche se destaca por ser sencillamente la mezcla de café y leche con una mínima presencia de espuma.

Aprovecha la oportunidad para usar las mejores manicuras que te recomendamos, diversas alternativas que se adaptan a cada persona, las cuales podrás lucir durante la primavera.