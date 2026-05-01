12 ideas de corte bob sin frizz ideales para melenas chinas

Cuando se habla del corte bob, usualmente pensamos que es un peinado que solamente favorece a quienes tienen una melena lacia, pero no es así, ya que ahora se puede adaptar a todas las personas.

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Para quienes tienen melenas chinas puede ser complejo, ya que buscan estilos que sean atractivos y sin frizz. Es así que te detallaremos 12 ideas de bob que serán de gran utilidad.

¿Qué cortes bob puedes usar en pelo chino?

El corte bob fácilmente se puede adaptar a las melenas chinas, pero para ello hay que escoger una buena opción para que nos favorezca y podamos lucir nuestro pelo. Por eso se recomienda optar por las siguientes 12 ideas sin frizz, ideales para no batallar al estilizarlo:

Texturizado con capas internas: Capas ocultas que aligeran la melena sin sacrificar su largo.

Asimétrico: Con un lado largo, genera volumen natural y crea contraste.

Blunt: Corte recto que, con una buena hidratación, le dará buen estilo.

Fleco lateral despuntado: Ideal, ya que no se encrespa; solo aplica gel o mousse.

Midi con forma “U”: El corte hace que tenga una buena caída y no pierda volumen.

Capas largas estilo shag: Genera que las capas se distribuyan homogéneamente.

Corto con nuca rapada: Para algo más drástico, ideal porque te dará frescura y modernidad.

Raya lateral: De lado tendrá más volumen; aplica gel en crema para mantener la raya.

Escalonado con puntas “V”: Evita el efecto triangular, ayuda a un mejor cierre en las puntas.

Largo: Reduce el frizz, pero no pierde el movimiento.

Invertido con volumen en la corona: Aprovecha el volumen natural que otras melenas no tienen.

Finalización en twist: Para ello, define con crema y tuerce cada mechón; vas a estilizar con un aspecto más natural.

¿Como mantener el bob en melena china?

Por un lado es fundamental que cada 5 semanas vayamos al estilista para poder mantener el corte bob, ya que al no darle forma va a seguir creciendo sin parar. Ya sea que regreses al mismo estilo y que lo dejes crecer, pero el estilista se encargará de darle estilo.

No olvides que las melenas chinas o rizadas deben hacer uso del método “Wavy” con la principal finalidad de mantener los mechones bien definidos y sin frizz, evitando tener un estilo desaliñado en cualquiera de las 12 ideas.