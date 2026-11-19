Las botellas de plástico son uno de los envases más utilizados por miles de personas en el mundo, y es que en su interior no solo contiene agua sino bebidas azucaradas y que son fundamentales para saciar la sed. Por lo general, cuando se vacía su contenido, lo que hacemos es reutilizarla para llenarla de agua y beberla en el día a día, pero que también puede reciclarse gracias a la técnica DIY, que consiste en convertirlas en un bote para lápices para los niños.
Si bien las botellas de plástico son muy comunes y tienen una gran cantidad de ventajas porque son descartables, es muy contaminante por el medio ambiente, por lo que el plástico tardará en desintegrarse; por lo que hay quienes la vuelven a utilizar para llenarla de agua o de otros líquidos y que siga cumpliendo su función. Pero, lo que no sabíamos es que gracias a la técnica DIY, le podremos dar un nuevo uso.
Los niños tienen su área de estudio que les permitirá hacer sus tareas del colegio, y muchas veces, suelen dejar los útiles esparcidos sobre la mesa y que pueden perderse; por lo que gracias a la técnica DIY, vas a poder reciclar las botellas de plástico en un bote para lápices y que es una manualidad muy sencilla de hacer.
Elementos para este portalápices con botellas de plástico
- 1 botella de plástico
- Limpiapipas para los detalles decorativos como las antenas
- Pegamento para unir todas las partes de la manualidad
- Foami de varios colores para decorar las alas y detalles
Cómo hacer el bote para colocar los lápices
- Recortar trozos de goma eva de diferentes colores para hacer las alas de la mariposa y las antenas
- Pegar con silicona las diferentes formas
- Aplicar pegamento en la botella de plástico y pegar las alas
- Aplicar pegamento en los ojos móviles y pegarlos a la botella
- Cortar un limpiapipas por la mitad y pegar los dos trozos a la botella para hacer las antenas
- Pegar un trozo de goma eva en la nariz